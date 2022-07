La scaletta del concerto di Achille Lauro a Firenze

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

È al suono del suo Bam Bam Twist (parafrasando una sua celebre canzone) che il cantautore e performer italiano Achille Lauro prosegue il suo ricco tour estivo in giro per l’Italia. È il caso di questa sera, mercoledì 20 luglio, quando l’artista romano si esibirà in compagnia della sua rock band e delle note dell’Electric Orchestra, in Piazza della SS. Annunziata a Firenze, in occasione di quello che vale come recupero della vecchia data in programma alla Tuscany Hall. Achille Lauro arriverà a Firenze con una scaletta molto ricca, per uno spettacolo che, tra musica, luci e molto movimento, ha tutte le carte in regola per essere davvero indimenticabile.