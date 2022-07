Lou Reed, pubblicata la prima demo conosciuta di “Heroin"

È stata pubblicata online la registrazione primordiale della hit del cantautore statunitense (scomparso nel 2013). Registrata come demo due anni prima rispetto alla versione ufficiale dei Velvet Underground, questa primordiale registrazione della canzone (che qui suona come di genere country-folk) uscirà in maniera ufficiale quest'estate, come parte di una compilation

A quasi dieci anni dalla morte di Lou Reed - il cantautore statunitense scomparso nel 2013 a cui si deve questo brano - è stata rivelata soltanto ora la registrazione primordiale, qui in un'inedita versione che suona come di genere country-folk (ben diversa da come conosciamo "Heroin"). Questa demo è stata registrata due anni rispetto a quando i Velvet Underground l’hanno resa immortale, ossia nel 1965. Uscirà in maniera ufficiale quest'estate come parte di una compilation, ma è possibile ascoltare già il brano nel video condiviso in rete in queste ore (trovate il video in fondo a questo articolo). Lo scenario in cui nasce questa prima demo ce lo racconta Kory Grow di Rolling Stone USA. “Lou Reed non può fare a meno di ridere dopo aver annunciato il titolo di una nuova canzone, ‘Heroin’, in una registrazione demo del maggio 1965”, nota il giornalista di RS. “Quindi esegue una performance sorprendentemente folk, quasi alla Dylan, che diventerà rumorosa, un'esplosione di euforia nel disco ‘The Velvet Undergound & Nico’ un paio d'anni dopo”, aggiunge Kory Grow. Nella registrazione si sente proprio la risatina di Lou Reed all’inizio, quando presenta il brano.

La voce di Lou Reed



L'inconfondibile voce di Lou Reed qui si sente quasi scricchiolare, in quell'affascinante suono gracchiante di chi è un incallito tabagista (affascinante magari un tempo, mentre adesso è da bandire: il fumo nuoce gravemente alla salute quindi non c'è nessuna giustificazione per una sigaretta, nemmeno scuse che tirino in ballo il rock). Il fascino degli scricchiolii che si ascoltano è dovuto in parte anche ai metodi analogici di registrazione di allora, su nastro anziché servirzi del digitale odierno. Sentiamo Lou Reed cantare mentre con la chitarra acustica suona questo brano in una versione country che mai ci saremmo aspettati.

I testi sono già quelli che verranno dati alle stampe due anni più tardi, con i Velvet underground. L’outro (il finale) “suonerebbe un po' come ‘Foggy Mountain Breakdown’ se suonasse un banjo”, scherza Grow sull’edizione americana di Rolling Stone.



Questa versione di “Heroin” uscirà a breve, nella prossima compilation intitolata “Words & Music, May 1965” (la cui uscita è prevista per il 26 agosto 2022).