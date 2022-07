La scaletta del concerto di Francesco Renga a Ferrara

Questa sera il grande inizio. Martedì 19 luglio, Francesco Renga inaugura il suo tour estivo, Estate 2022 Tour, con la prima data in programma al Ferrara Summer Festival. Ecco tutte le possibili canzoni in scaletta, dove non mancheranno i più grandi successi di repertorio, ma neppure il nuovo singolo Mille errori, uscito a maggio Condividi

Dopo essere stato ospite, lo scorso sabato 16 luglio, dell'incredibile concerto che il collega e amico Max Pezzali ha tenuto a San Siro, Francesco Renga torna oggi, martedì 19 luglio, sul palco per inaugurare il suo viaggio in Italia sulle note dell'Estate 2022 Tour. Sette appuntamenti in musica da non perdere, in partenza dal Ferrara Summer Festival, dove la voce inconfondibile di Angelo presenterà una scaletta molto ricca tra vecchi e nuovi successi. Ecco le prime anticipazioni sul concerto.

Francesco Renga in concerto a Ferrara, la scaletta della serata approfondimento Francesco Renga, le date del tour estivo 2022 “Sono molto emozionato. Domani si comincia. Non vedo l’ora”. Sono queste le parole che il cantautore udinese vissuto a Brescia, Francesco Renga ha condiviso ieri, lunedì 18 luglio sui social dove, accanto ad un suo primo piano in piena tintarella, racconta ai fan che lo seguono su Instagram di essere pronto a tornare finalmente dal vivo su un palco. L’occasione è la prima data del suo Estate 2022 Tour, in programma per questa sera, martedì 19 luglio, al Ferrara Summer Festival, con lo stesso Renga che ammette via social di aver già ultimato la scaletta di brani da presentare, ma di essere al tempo stesso intento a mettere nero su bianco alcune nuove idee per sorprese dal vivo che si preannunciano come interessanti. Nonostante non si abbiano ancora notizie ufficiali sulla scaletta di brani che Francesco Renga canterà durante il concerto di questa sera a Ferrara, sappiamo che di certo, il cantautore che si avvicina ormai al traguardo dei 40 anni di carriera (dall’inizio con i Timoria), presenterà dal vivo tutto il meglio del suo repertorio. Da Vivendo Adesso ad Angelo, passando per Nuova Luce e Il mio giorno più bello nel mondo, Ci sarai e molte altre, fino al suo ultimo singolo Mille errori alla release lo scorso 13 maggio. La possibile scaletta del concerto di Francesco Renga a Ferrara (dal tour 2019): L’amore del mostro L’unica risposta Ferro e cartone A un isolato da te Improvvisamente Era una vita che ti stavo aspettando L’odore del caffè Ci sarai Scriverò il tuo nome Finire anche noi Prima o poi L’amore altrove Guardami amore Ancora di lei Tracce di te Aspetto che torni Dimmi Angelo Medley Un giorno bellissimo/Mr Rockstar/Alba/Segreti/Nuvole e sale/Come mi viene/Senza sorridere Splendido Così diversa Il bene Bacon Il mio giorno più bello Sbaglio perfetto La tua bellezza Vivendo adesso Meravigliosa Nuova luce Meglio di notte Dentro ogni sbaglio commesso Migliore Oltre Mille errori

Tutte le date dell’Estate 2022 Tour di Francesco Renga approfondimento Concerti e festival di luglio 2022 Per il suo atteso ritorno live dopo lo stop imposto dalla pandemia, Francesco Renga ha costruito ad hoc un calendario di ben sette date capace di entusiasmare tutto il pubblico della Penisola al suon della sua musica. Dopo la serata di oggi, martedì 19 luglio, al Ferrara Summer Festival, il cantautore di Brescia si sposterà in altre suggestive località italiane. Ecco tutti gli appuntamenti in programma per l’Estate 2022 Tour: Sabato 23 luglio 2022 – Noicattaro (BA), Piazza Dossetti

Domenica 24 luglio 2022 – Vico del Gargano (FG), Piazza Monte Tabor

Giovedì 28 luglio 2022 – Orbetello (Grosseto) – Festival Le Croociere

Venerdì 29 luglio 2022 – Mirano (VE), Summer Festival

Martedì 16 agosto 2022 – Savelli (KR), Campo Sportivo

Mercoledì 17 agosto 2022 – Rocca Imperiale (CS), Area Eventi Lungomare Come annunciato da Francesco Renga e dagli organizzatori degli spettacoli di Friends & Partners, i biglietti per partecipare al tour estivo dell’artista italiano sono già disponibili sui circuiti di vendita online di TicketOne e TicketMaster e nei punti vendita fisici autorizzati sul territorio.