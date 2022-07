La scaletta del concerto dei Simple Minds all'Arena di Verona

Mancano poco all’ultima e attesa tappa dei Simple Minds in Italia. Il celebre gruppo pop-rock britannico capitanato da Jim Kerr, suonerà questa sera, lunedì 18 luglio, all’Arena di Verona per il 40 Years of Hits Tour, il calendario di show celebrativo dei 40 anni di carriera. Ecco la possibile scaletta della serata Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Lo storico collettivo britannico dei Simple Minds, icona del genere pop-rock e post-punk degli anni ’80 e ’90, sta per portare in scena il suo gran finale musicale tutto italiano all’Arena di Verona, dopo altre quattro date in Penisola a Taormina, Pescara, Pistoia e Roma. Jim Kerr, Charlie Burchill, Ged Grimes, Cherisse Osei e Berenice Scott sono attesi nell’anfiteatro di Piazza Bra questa sera, lunedì 18 luglio, per un concerto che sarà difficile da dimenticare. L’occasione è quella del 40 Years of Hits Tour con il quale la band sta già festeggiando in tutta Europa l’ambito traguardo dei 40 anni di carriera. Ecco alcune interessanti anticipazioni sulla possibile scaletta di serata.

I Simple Minds in concerto a Verona, la scaletta dello spettacolo in Arena approfondimento Simple Minds, parte da Taormina il tour italiano, gran finale a Verona L’arrivo dei Simple Minds di Jim Kerr in Italia, si inserisce nel lungo elenco di show in programma per il 40 Years of Hits Tour del 2020, il tour celebrativo dei quaranta anni di carriera della band, rimandato al 2021 a causa del persistere della pandemia, poi nuovamente posticipato all’estate attuale per le medesime ragioni di rispetto della salute pubblica. Secondo le prime anticipazioni giunte alla stampa sul concerto dei Simple Minds in programma per questa sera, lunedì 18 luglio all’Arena di Verona, e secondo quanto andato in scena nelle precedenti date italiane ed europee, lo show veneto della band britannica sarà imponente e a dir poco indimenticabile, con la serata stessa che sarà come suddivisa in tre differenti atti musicali, durante i quali Jim Kerr, Charlie Burchill, Ged Grimes, Cherisse Osei e Berenice Scott ripercorreranno tutti i migliori singoli che hanno fatto la storia dei Simple Minds, dal loro debutto nel 1977. Ecco la possibile scaletta del concerto dei Simple Minds all’Arena di Verona: Atto I Act of Love Love Song Let There Be Love Glittering Prize Promised You a Miracle Book of Brilliant Things Mandela Day First You Jump Belfast Child Atto II Theme for Great Cities King Is White and in the Crowd Waterfront She’s a River Once Upon a Time Someone Somewhere in Summertime See the Lights All the Things She Said Don’t You (Forget About Me) Let It All Come Down New Gold Dream (81/82/83/84) Atto III Speed Your Love to Me Alive and Kicking Sanctify Yourself

I Simple Minds in Italia con il 40 Years of Hits Tour approfondimento I festival musicali dell'estate 2022. FOTO La tappa Veronese dei Simple Minds in Arena è solamente l’ultima di un ricco calendario di ben cinque appuntamenti che la band britannica ha portato in scena dal 12 al 18 luglio in alcune tra le più suggestive località della Penisola. Jim Kerr & Co. hanno aperto il 40 Years of Hits Tour in Italia con il concerto musicale di Taormina, al Teatro Antico il 12 luglio, per poi proseguire con gli spettacoli di giovedì 14 luglio al Teatro D’Annunzio di Pescara per la rassegna Pescara Jazz, del 15 luglio al Pistoia Blues Festival di Piazza Duomo a Pistoia e di ieri, domenica 17 luglio alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma per Roma Summer Fest. Il concerto dei Simple Minds a Verona sarà però ancora più iconico visto che, proprio nell’anfiteatro più importante della città, il 15 settembre del 1989, la band icona del genere pop-rock, fu protagonista di uno spettacolo memorabile, durante il tour Street Fighting Years, ancora oggi immortalato nei frame del DVD Seen The Lights. Come partecipare allo show dei Simple Minds a Verona? Mentre i biglietti già acquistati per le date in programma nel 2020 e 2021 restano ancora validi, è possibile procedere con l’acquisto di nuovi ticket di ingresso sui circuiti di vendita online autorizzati – TicketOne, TicketMaster e VivaTicket – nonché presso i punti vendita fisici sul territorio.