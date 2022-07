La scaletta del concerto di Achille Lauro a Napoli

Achille Lauro in concerto a Napoli, la scaletta

approfondimento

Quella in programma a Napoli per lunedì 18 luglio, presso la sua suggestiva Arena Flegrea, è la nona data dell’Achille Lauro Superstar – Electric Orchestra Tour, con il cantante e performer romano che porterà in scena un altro dei suoi incredibili show, prima di proseguire il viaggio in musica in altre località italiane come Firenze, Siena, una tappa svizzera, e il gran finale atteso per il 12 settembre a Pisa. Quello di Achille Lauro a Napoli non sarà però la sola occasione di una tappa “fisica” per incontrare dal vivo i fan partenopei, ma anche l’ulteriore tassello di un viaggio nel meglio delle sue produzioni. In scaletta si vocifera infatti ci saranno pezzi registrati e pubblicati nell’ultima annata – proprio come Stripper, l’inedito che Lauro ha presentato ad ESC 2022, e la sanremese Domenica – ma anche i brani estratti dal più recente disco di Achille Lauro, LAURO – Achille Idol Superstar, nonché i suoi cult più noti dall’esordio nel 2011 come Rolls Royce, Bam Bam Twist, 16 marzo, 1989 e altre ancora. Ecco la possibile scaletta di brani che Achille Lauro eseguirà durante il suo concerto all’Arena Flegrea di Napoli, lunedì 18 luglio: