Naturalmente Pianoforte, il programma della rassegna nel Casentino

Sta per partire NATURALMENTE PIANOFORTE, il festival in programma dal 20 al 24 e il 27 luglio che da sempre fonde musica e natura e che fa vivere un’esperienza totalizzante nella valle del Casentino, in provincia di Arezzo. L’edizione di quest’anno riprende la sua formula originaria aprendosi a nuovi mondi, come danza, teatro, comicità, tutti legati con la musica, che rimane protagonista assoluta della sei giorni.



Di seguito il programma di Naturalmente Pianoforte:



Mercoledì 20 luglio

ore 11.00 ALBERTO TAFURI al Chiostro della Chiesa Foresteria del Monastero di Camaldoli (ingresso gratuito)

ore 21.00 CARLO GUAITOLI al Quadrante di Santuario di Chiusi della Verna (ingresso gratuito)

Giovedì 21 luglio

ore 20.00 FLAVIO OREGLIO e ALBERTO PATRUCCO alla sede della Fondazione Baracchi a Bibbiena (ingresso gratuito)

ore 21.30 ALAN CLARK al Castello dei Conti Guidi di Poppi (ingresso gratuito)

ore 22.30 TORPEDO BLU SWING TRIO in Piazza Paolo Uccello a Pratovecchio (ingresso gratuito)

Venerdì 22 luglio

ore 18.30 MASSIMO PRIVIERO al Piazzale del Lanificio di Stia (ingresso gratuito)

ore 20.00 CIALDO CAPELLI e VALENTINA BELLINASO al Podere della Civettaja di Pratovecchio (biglietti € 25.00 PREVENDITA ONLINE naturalmentepianoforte.it, VENDITA presso info-point festival)

ore 21.30 PACIFICO a Piazza Tanucci a Stia (ingresso gratuito)

ore 23.00 DEMIAN DORELLI all’Ex Lanificio Berti a Pratovecchio (ingresso gratuito)

Sabato 23 luglio

ore 20.00 UMBERTO PETRIN al Castello di Porciano (ingresso gratuito)

ore 21.30 PAOLO ROSSI in Piazza Jacopo Landino a Pratovecchio (biglietti € 15.00 PREVENDITA ONLINE TicketOne e VENDITA presso info-point festival)

ore 23.00 VITTORIO COSMA con Pacifico, Frida Split e Tuzzy all’Ex Lanificio Berti a Pratovecchio (ingresso gratuito)

Domenica 24 luglio

ore 05.00 GENESIS PIANO PROJECT alla Pieve di Romena a Pratovecchio (ingresso gratuito)

dalle ore 18.00 alle ore 23.00 Musica dal vivo (Tasto 89) al Lungarno delle Monache Vecchie a Pratovecchio (ingresso gratuito)

ore 18.00 LUIS DI GENNARO & COMAKEMA con special guest AFRAN al Lungarno delle Monache Vecchie di Pratovecchio (ingresso gratuito)

ore 20.00 MARCO VEZZOSO, ALESSANDRO COLLINA e ANDREA MARCHESINI al Castello di Porciano (ingresso gratuito)

ore 21.00 FABIO CONCATO in Piazza Jacopo Landino a Pratovecchio (biglietti € 20.00 PREVENDITA ONLINE TicketOne e VENDITA presso info-point festival)

Mercoledì 27 luglio

ore 19.00 LUDOVICO EINAUDI alla Pieve di Romena a Pratovecchio (biglietti in VENDITA ONLINE su TicketOne.it).





All’interno del festival si terrà una masterclass di pianoforte classico, tenuta dal Maestro ANDREA TURINI, rivolta a pianisti italiani e stranieri senza limiti d’età. Organizzata dall’Associazione Culturale PratoVeteri di Pratovecchio Stia (AR), avrà inizio il 18 luglio e terminerà il 24 luglio e i suoi allevi avranno la possibilità di esibirsi il 23 e il 24 luglio alle ore 11.00 presso la Chiesa delle Domenicane di Pratovecchio.

Anche quest’anno gli studenti del Liceo Scientifico e dell’I.T.T. di Poppi saranno coinvolti nel festival con il progetto Scuola-Lavoro “Tasto 89”. Il 22, il 23 e il 24 luglio dalle 18.00 alle 23.00, infatti, i ragazzi avranno un loro spazio all’interno del programma con musica dal vivo e spettacoli presso il Lungarno pratovecchino delle Monache Vecchie. In questo contesto, Afran realizzerà una performance art di live painting.

Novità di quest’anno è Musica Nei Borghi, una serie di concerti in luoghi ricchi di storia e cultura, a cura di LUIS DI GENNARO, in cui la musica sposa la natura. Questi gli appuntamenti:

20 luglio

ore 20.00 a Quorle (Poppi) ALESSANDRO MARIANO

21 luglio

ore 18.30 al Borgo alla Collina SILVIA CARLETTI

ore 18.30 a Raggiolo FRANCESCO SANTINI

ore 18.30 a Raggiolo RICCARDO MAINI

ore 20.00 a Castel Focognano BENEDETTA TIRRI e, a seguire, JACOPO SCACCINI

22 luglio

ore 19.30 a Lierna (Poppi) MARCO MAGGI e, a seguire, LEONARDO DE DONNO

ore 21.00 all’ex-collegio dei Salesiani di Strada in Casentino FRANCO PANIZON e, a seguire, MARCO SAMUEL

23 luglio

ore 20.00 al Castello di Montemignaio ARIANNA CARPENTIERI e, a seguire, LORENZO TEMPESTI

ore 20.00 a Sarna (Chiusi della Verna) IGOR LONGHI e, a seguire, GERARDO DEL MONTE

24 luglio

ore 11.00 a Moggiona (Poppi) PIETRO FORMAI

ore 11.00 alla Chiesa di Salutio (Castel Focognano) MARINA FERUGLIO

ore 18.30 a Quota (Poppi) FIAMMA VELO e, a seguire, GIUSEPPE SARNO

ore 18.30 alla Chiesa della Castellaccia di Talla JACOPO CROCI e, a seguire, GIANMARCO MERLINI

ore 20.00 a Carda (Castel Focognano) FRANCESCO STRANO e, a seguire, ALICE SANTI

L’arte contemporanea incontra ancora una volta la musica con un laboratorio, a cura di SILVIA ROSSI, che vedrà la presenza di 17 artisti al lavoro su 17 pianoforti, con lo scopo di creare una mostra itinerante in tutta Italia. A loro si aggiunge Afran, che porterà alla rassegna un pianoforte già lavorato. Ritorneranno a Pratovecchio Stia anche Sedicente Moradi con le sue sculture in legno e Nicola Doni con i suoi laboratori di “stone balancing”.

Saranno inoltre esposti per tutta Pratovecchio Stia 40 pianoforti colorati, dismessi e riportati in vita dagli alunni e dagli studenti del Casentino e messi a disposizione di chiunque voglia toccarli o suonarli.



Una mezione a parte per Adam Kromelow che porterà “Genesis Piano Project” anche all’AHYMÉ festival:

20 Luglio ore 21:30 all’Arena Teatro al Parco, al Parco Ducale di Parma

21 Luglio ore 21:30 all'Arena Milano Est del Martinitt.

22 Luglio nella raccolta Sala San Marco di Marcallo con Casone

E a NATURALMENTE PIANOFORTE: 24 Luglio ore 5:00 presso la Pieve di San Pietro a Romena (AR). Ingresso gratuito.



Cos' l'artista lo commenta: "Sono entusiasta di tornare in Italia per altri concerti del “Genesis Piano Project”! Come l'Italia è diventata una seconda casa per i Genesis, è diventata una seconda casa anche per il Genesis Piano Project ed è uno dei miei posti preferiti al mondo da visitare. Suonerò gli arrangiamenti da solista di alcune delle mie canzoni preferite tratte dal nostro album e presenterò anche alcune nuove canzoni (beh, in realtà sono vecchie canzoni, ma arrangiate da me), tra cui la ricostruzione di un medley "segreto" che i Genesis eseguirono una sola volta a Chicago nel 1978. Come sempre, eseguirò la musica dei Genesis al pianoforte in memoria del mio amico e partner musicale Angelo Di Loreto".