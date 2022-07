Gabriel Grillotti, un pirata che canta C’est l’amour

Il video è girato su una nave in legno nero e rosso e accoglie un gruppo di 30 ballerini vestiti da pirati e un capitano alla conquista dell’amore

Gabriel Grillotti, dopo il successo del suo album Couleurs de France esce con un nuovo brano originale, da ballare e cantare tutta l’estate dal titolo C’est l’amour; prodotto dalla Syr Gabryel Planet il brano scritto da Gabriel Grillotti stesso e dal compositore Dario Carlinotti per il lorosodalizio artistico di 25 anni che ha visto produzioni di oltre 15 album oggi insieme nuovamente per farci sognare.

L’uscita del nuovo singoloè accompagnata da un video musicale girato sotto il sole dei Caraibi sullo stile di Jack Sparrow, un vero e proprio sogno pirata che fa ballare. Una maestosa nave in legno nero e rosso accoglie un gruppo di 30 ballerini vestiti da pirati e un capitano, Gabriel Grillotti, alla conquista dell’amore. Arrivano su un'isola nella quale trovano tutto l’amore e la pace che cercavano per lasciarsi trascinare dalla musica e dal ballo. Il solare artista Gabriel Grillotti ci lascia nuovamente a bocca aperta con il suo eccezionale lavoro con il quale esprime amore e libertà. Un brano in lingua francese da cantare a squarciagola. Grillotti ci ricorda che l’amore vince sempre, senza limiti ne frontiere. Il singolo è distribuito da Warner Music Czech Republics.r.o. ed èvdisponibile su tutti gli store online.