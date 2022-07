Vina Rose narra una fragile Wonder Woman in She Never Breaks: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



"She Never Breaks" è un brano che racconta le cronache di una "Wonder Woman", una donna forte ed indipendente la quale non vuole mostrare in pubblico le proprie fragilità poiché sotto la superficie ha un cuore di porcellana (come descritto nel testo). Ispirato principalmente da una progressione di accordi e da un groove molto energico nato in studio qui a Londra, il testo si rivolge a quella categoria di donne che si professa essere forti ed autosufficienti, anche quando in realtà dentro ci si sente scoppiare.



“È evidente che al giorno d’oggi molte donne abbiano assunto incarichi e ruoli che per lungo tempo sono stati attribuiti esclusivamente agli uomini: se da una parte questo rappresenta sicuramente un vantaggio, quando diamo un'occhiata sotto la maschera, è solo un ruolo o le donne hanno davvero tutto sotto controllo?

Credo che il treno del femminismo si sia spinto un po' troppo in là, dando vita ad un grande spettacolo: le donne pretendono di essere forti quanto gli uomini, ma in fondo nascondono una forte vulnerabilità”.



Nonostante "She Never Breaks" sia un brano rivolto principalmente alle donne e al loro atteggiamento del "non molliamo mai", il testo è anche diretto agli uomini.

Se da un lato le donne di solito non vogliono mostrare quanto siano fragili, fingendo sempre che vada tutto bene anche quando i muri crollano, dall'altro lato e allo stesso modo, gli uomini sono molto bravi a nascondere le proprie emozioni, comportandosi in modo indipendente e indistruttibile nonostante ciò che accade dietro le quinte.



Nel videoclip ho riportato le vicende di un gruppo di donne le quali si preparano ad esibirsi per un grosso evento, e nonostante ognuna di loro abbia alcune sfide da dover fronteggiare, quando sono insieme e si supportano a vicenda, diventano indistruttibili e sono pronte a calcare il palco "fingendo" di essere al massimo della forma fisica e mentale. Così si dà vita ad un grande spettacolo, come ripeto nel testo, perché nonostante i problemi e le difficoltà che ognuno di noi incontra nella vita, "The Show Must Go On", ovvero lo spettacolo deve continuare...



Credo che l’eguaglianza sociale, politica ed economica dei sessi porterà a far sì che possa esistere un mondo in cui ad ognuno sarà possibile esprimersi liberamente come individuo senza ruoli di genere predeterminati. Se cresceremo le nuove generazioni incoraggiando a sviluppare i loro reali interessi e non il loro genere, avremo molta più probabilità di crescere persone migliori, soddisfatte, libere e unite.