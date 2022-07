6/10 Immagine tratta dal profilo Instagram @amorosoof

Per la sua esibizione a San Siro, circondata da un pubblico di oltre 42mila persone, Alessandra Amoroso ha scelto di farsi accompagnare anche da tutta l’arte e l'intimità di un’orchestra diretta per l’occasione dal Maestro Pino Perris. La scelta giusta per rivestire di una magia tutta nuova alcuni tra i suoi più grandi classici inseriti in scaletta: da Stupida a Immobile, passando per A tre passi da te e Vivere a colori

