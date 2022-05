Alessandra Amoroso presenta il nuovo singolo intitolato Camera 209

Il brano è il racconto di una notte spensierata ma al tempo stesso un inno all’indipendenza e alla capacità di liberarsi da quegli schemi mentali che ci impediscono di vivere a pieno ogni momento. Il 13 luglio l'artista salentina sarà in concerto a San Siro Condividi

“Quanto mi era mancata, questa maledetta felicità”…Ritrovarsi, riscoprire quella sana leggerezza e quella spensieratezza, che non significano superficialità, ma che consentono di vivere al massimo ogni istante della vita e goderne fino in fondo: questo è il messaggio di Camera 209 (Epic/Sony Music), il nuovo singolo di Alessandra Amoroso (https://epic.lnk.to/Camera209). Il brano, che è stato presentato ieri sera in anteprima live alla finale di Amici di Maria De Filippi, è stato scritto da Davide Petrella, prodotto da Zef e contiene un omaggio ai DB Boulevard e al loro celebre successo Point of view.

Camera 209, canzone up-tempo dal gusto dance, è il racconto di una notte spensierata ma al tempo stesso un inno all'indipendenza e alla capacità di liberarsi da quegli schemi mentali che ci impediscono di vivere a pieno ogni momento, fregandosene dei giudizi altrui. Mancano meno di due mesi a Tutto Accade a San Siro, il primo concerto di Alessandra Amoroso allo Stadio G. Meazza di Milano. L'evento, previsto per il 13 luglio, segna un importante traguardo nella carriera dell'artista che sarà la seconda donna italiana a conquistare uno dei palchi più ambiti della musica pop e rock italiana e internazionale. La dimensione del live ha avuto un ruolo fondamentale nel percorso di Alessandra che con concerti sempre all'avanguardia e innovativi, ogni volta è stata capace di stupire ed emozionare. Tutto Accade a San Siro non fa eccezione e si preannuncia come uno show totale per vivere insieme al suo pubblico (big family) un'esperienza travolgente e indimenticabile.

I biglietti per l'evento sono disponibili in prevendita su TicketOne, su Vivaticket e nei punti vendita e prevendite abituali (info su www.friendsandpartners.it). Per l'occasione sono state attivate misure straordinarie in termini di trasporti e alloggi per agevolare il pubblico. Frecciarossa, treno ufficiale di Tutto Accade a San Siro, ha attivato l'offerta 'Speciale Eventi' con sconti fino al 50 per cento per i possessori del biglietto per il concerto. (https://www.trenitalia.com/it/offerte_e_servizi/concerti_ed_eventi/alessandra-amoroso-frecciarossa-treno-ufficiale-.html)

L’11 giugno Alessandra sarà inoltre tra le protagoniste di Una. Nessuna. Centomila. Il Concerto, il più grande evento musicale di sempre contro la violenza di genere, che si terrà alla RCF ARENA REGGIO EMILIA (Campovolo). Insieme a lei le amiche e colleghe FIORELLA MANNOIA, EMMA, GIORGIA, ELISA, GIANNA NANNINI, LAURA PAUSINI.