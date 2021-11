Alessandra Amoroso incontra i fan e Tutto Accade anche di stare vicini

L'artista salentina è stata la prima ad allestire un capillare tour di instore. Li accoglie su una panchina a uno a uno mentre gli altri, e sono a centinaia, la guardano e cantano le sue canzoni. Il racconto di un pomeriggio con lei Condividi

Non bastano solo le giuste condizioni perché tutto accada, serve anche il cuore. E serve un grande cuore. Quello di Alessandra Amoroso lo è e infatti con lei Tutto Accade. L’artista salentina è la prima, da quando la musica è tornata a respirare, ad avere costruito un instore tour capillare, ricco, bello. Mancano ancora tre appuntamenti alla chiusura di questo viaggio per l’Italia: oggi, 18 novembre, Alessandra sarà a Bergamo e poi volerà in Sicilia: il 22 novembre a Catania e il 23 a Palermo.



approfondimento Alessandra Amoroso si racconta in Tutto Accade, una storia consapevole Piove a Reggio Emilia ma è acqua che non bagna gli amici di Alessandra accorsi alla multisala de I Petali per incontrarla. Per prendere posto, anche solo per un minuto, su quella panchina che lei si è inventata per un sorriso in sicurezza. Che poi, come lei stessa mi ha detto, “è più una protezione per loro che per me”. Ed è vero perché fosse per lei abbraccerebbe tutti. Ma non è possibile. E allora a dividerli una sottile barriera di plexiglass, per altro mobile, in base a quanti prendono posto sulla panchina. Che ha una fascinazione eduardiana perché Eduardo De Filippo disse che due persone su una panchina sono già una sceneggiatura. E io ne ho viste di storie nel tempo che sono stato al cinema, insieme a oltre 500 persone che sono state fatte entrare in due volte perché la sala si è riempita in un amen. L’apparizione di Alessandra è sulle note di Tutte le Volte, cantata ovviamente in coro cui si attacca un festoso e festante AleAleAle: lei ascolta questo coro splendido e poi aggiunge “hanno preso l’acqua per ore, per questo li amo”.