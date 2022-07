La scaletta del concerto di Alessandra Amoroso a Milano San Siro

È la seconda cantante italiana ad aver raggiunto un simile traguardo, solo dietro a Laura Pausini che l’ha anticipata di qualche anno. Alessandra Amoroso si esibirà questa sera, mercoledì 13 luglio , in un emozionante concerto allo stadio milanese di San Siro davanti a decine di migliaia di persone. Tutto Accade A San Siro , è questo il nome che la cantante salentina ha voluto regalare al grande evento, in un mix celebrativo di quella magica arena che la accoglierà con tutta la sua musica e il nome del suo ultimo album, Tutto accade, uscito lo scorso 22 ottobre 2021. Ecco le prime anticipazioni su scaletta e ospiti per il concerto di Alessandra Amoroso a San Siro che coglierà anche l’occasione di celebrare in stadio i suoi 14 anni di carriera.

Il concerto di Alessandra Amoroso a San Siro, gli ospiti

Tutto Accade A San Siro sarà un concerto unico, non solo perché si tratta della prima volta di Alessandra Amoroso da solista in uno stadio, ma anche perché sarà il solo show che la cantante di Galatina terrà in Italia per questa estate 2022. Al pari della scaletta, anche per quanto riguarda gli ospiti che mercoledì 13 luglio arriveranno al Meazza è assoluto riserbo anche se, nelle ultime ore, si vocifera sempre più della possibile presenza di Emma, accanto alla quale Alessandra Amoroso potrebbe eseguire il celebre duetto sulle note di Pezzo di cuore. Si tratta pertanto di una mera supposizione, con tutti gli aggiornamenti ufficiali che verranno condivisi nelle prossime ore.