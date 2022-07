Eagles, impedita la vendita di scritti che raccontano Hotel California

Musica

Continua la ricca rassegna estiva di show musicali tra le ultime date indoor nei palazzetti e i numerosi spettacoli a cielo aperto nei festival. Ecco i migliori concerti in programma a luglio 2022 in Italia

Con l’arrivo di luglio l’estate entra finalmente nel vivo e con lei anche la ricca stagione di concerti e festival italiani nelle più belle e suggestive location a cielo aperto della Penisola. E se a farla da padrona, sono sicuramente le kermesse Rock in Roma – che riporta nella Capitale tutto il meglio della musica rock e non solo – e Milano Summer Festival , ecco che non mancheranno le sorprese neppure a Gardone Riviera (Tener A Mente), Lucca (Lucca Summer Festival), Collegno (Flowers Festival), Bari (Lucus Festival), Eolie (Eolie Music Fest) e molti altri

Da non perdere il ricco calendario di appuntamenti dal vivo con Achille Lauro. Il cantante e performer romano promette concerti indimenticabili in una formazione tutta nuova, accompagnato dal sound dell’Electric Orchestra. Dal 3 al 23 luglio suonerà in ben 12 show per tutta Italia. Non mancano le tappe a Nichelino, Milano, Bologna, Roma, Taormina, Napoli, Firenze