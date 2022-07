La scaletta del concerto di Achille Lauro a Roma

Il cantante questa sera si esibirà all’Ippodromo Le Capannelle in occasione della rassegna Rock in Roma. Tra i brani previsti anche Me ne frego, Domenica e Rolls Royce

Tutto pronto per il concerto di Achille Lauro questa sera, martedì 12 luglio, a Roma . Il cantautore sarà il protagonista della rassegna Rock in Roma all’Ippodromo Le Capannelle. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Achille Lauro a Roma, come arrivare

approfondimento

Concerti e festival di luglio 2022

Chi desidera recarsi al concerto in metropolitana, può prendere la Metro A fino alla fermata di Cinecittà e poi l'autobus numero 654 direzione Lagonegro – fermata Capannelle/Appia Nuova. Oppure prendere la Metro A fino Stazione Colli Albani e successivamente l'autobus numero 664 direzione Cosoleto – fermata Capannelle/Appia Nuova. Per chi si muove in autobus, invece, la fermata più vicina, Capannelle – Appia nuova, è distante 100 metri dall’ingresso principale. Gli bus che effettuano collegamento presso questa fermata sono: linea 664: L.go Colli Albani, Cosoletolinea 654: Lagonegro e Cinecittàlinea notturna n26: L.go Colli Albani – Cosoleto. Chi invece arriverà in auto l’indirizzo dell’ippodromo è Via Appia Nuova, 1245. Se si arriva dal Grande Raccordo Anulare bisogna prendere l’uscita 23 Appio San Giovanni Via Appia Nuova, direzione Roma.