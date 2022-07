Valentino, disponibile su Spotify la playlist della sfilata in piazza

Tutto pronto per la sfilata Valentino The Beginning "Haute Couture Fall/Winter 2022-23 prevista questa sera a Roma. Per l'occasione, la maison sarà protagonista di una prima per Spotify.

Valentino, la sfilata in Piazza di Spagna

C'è grande fermento in Piazza di Spagna per la sfilata di Valentino. La scalinata è stata chiusa dalle transenne, mentre viale Trinità dei Monti è occupata da tecnici al lavoro per sistemare tribune e passerelle. La passeggiata delle modelle attraverserà i luoghi iconici del centro storico, tra via Gregoriana, Trinità dei Monti, la Barcaccia e piazza Mignanelli. I circa settecento invitati assisteranno all'evento all'ora del tramonto, alle 20.30, per ammirare la nuova collezione dal titolo The Beginning. Tantissimi gli invitati vip che si attendono a Roma, a partire da Anne Hathaway e Anne Wintour, direttrice di Vogue America. Possibile anche la presenza di Blanco e Mahmood e di altre star internazionali come Zendaya e Gwyneth Paltrow. A concludere la serata ci sarà il dinner party esclusivo alle Terme di Caracalla per circa cinquecento ospiti, che inizieranno ad arrivare alle 21:30. “Sarà un evento di portata mondiale, con cui vogliamo segnare l’inizio del rilancio del sistema moda a Roma” ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri alla conferenza stampa di presentazione dell’evento. “E il suo impatto andrà ben oltre la sfilata, perché la maison finanzierà dei progetti di recupero del patrimonio storico e artistico della città”.