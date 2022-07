La scaletta del concerto di Achille Lauro a Brescia

Nuovo appuntamento questa sera, venerdì 8 luglio , con l’ Achille Idol Superstar Tour nella sua versione estiva. Dopo essersi esibito lo scorso 3 luglio allo Stupinigi Sonic Park di Nichelino e il 5 luglio all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano, Achille Lauro ha ora in programma una scoppiettante serie di performance all’ Arena Campo Marte di Brescia . Ecco alcune anticipazioni sulla possibile scaletta di brani che i fan potranno ascoltare durante la lunga serata in musica.

Torna in scena Achille Lauro per la terza data estiva del suo Achille Idol Superstar Tour che questa sera, venerdì 8 luglio , farà tappa all’ Arena Campo Marte di Brescia . Uno spettacolo davvero unico tra musica – quel sound a cavallo tra pop e rock cui l’artista romano ci ha abituati da tempo – e molto, anzi moltissimo spettacolo, di cui Achille Lauro ha dato più volte prova di essere capace, come vero e proprio performer sul palco. Ecco le prime anticipazioni sulla scaletta del concerto di Achille Lauro a Brescia, tra famosissime canzoni del cantautore romano e un focus sui singoli dell’ultimo disco Lauro – Achille Idol Superstar, uscito ad aprile 2021:

Achille Lauro non sarà solo sul palco di Brescia

Ma la voce iconica di Rolls Royce non sarà sola sul meraviglioso stage allestito a Brescia, visto che Lauro sarà accompagnato in scena dalla sua amatissima band, oltre che dall’eccezionale presenza della Electric Orchestra. Con ben 52 elementi - tra fiati, archi e percussioni – il gruppo lo seguirà per altre numerosissime date dell’Achille Idol Superstar Tour, per una presentazione dal vivo delle più famose canzoni di repertorio di Achille Lauro, in veste tutta nuova e mai vista.