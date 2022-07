Malika Ayane, il nuovo singolo è Una ragazza

Approfondimenti

È ufficialmente iniziato il countdown per Sanremo 2021, che aprirà il sipario martedì 2 marzo. Sarà un'edizione speciale, sia per le modalità con cui si svolgerà, ma anche per i tanti giovani artisti che debutteranno per la prima volta sul palco dell’Ariston. Accanto ai nomi apprezzati soprattutto dalle nuove generazioni, non potevano mancare veterani, tra cui Malika Ayane con il brano Ti piaci così