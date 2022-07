La scaletta del concerto di Mahmood a Roma

Dopo il grande successo del suo tour primaverile indoor, andato in scena in Italia così come all’estero tra aprile e maggio 2022, Mahmood si prepara per far ballare nuovamente tutta la Penisola al ritmo della sua musica tra pop e urban, durante questa estate ormai in pieno svolgimento. Proprio questa sera, giovedì 7 luglio , l’artista milanese riprende il ricco calendario di spettacoli dal vivo, con la data zero del suo Ghettolimpo Summer Tour 2022 in partenza da niente di meno che la Capitale. Appuntamento con la voce di Soldi e Brividi alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma , dalle ore 21:00. Ecco la possibile scaletta del concerto.

Quali brani canterà Mahmood a Roma? Ecco la possibile scaletta della prima tappa del Ghettolimpo Summer Tour 2022

Continua il successo di Ghettolimpo, l’ultimo album in ordine cronologico di Mahmood, alla release nel giugno del 2021, ma purtroppo presentato dal vivo solamente durante i concerti di questa annata, andati in scena ad aprile e maggio 2022, dopo il lungo stop a causa della pandemia. Il giovane artista milanese, molto apprezzato per la sua versatilità e credibilità tra più generi musicali – Mahmood è una vera star del pop tanto quanto della scena urban – ha in serbo una performance davvero indimenticabile per la data zero del suo Ghettolimpo Summer Tour 2022, in programma questa sera, giovedì 7 luglio da Roma, in quella location scelta che è la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica. Ecco tutti i possibili brani in scaletta, tra vecchi e nuovi successi di repertorio, con focus soprattutto sulle canzoni del disco Ghettolimpo e sulla sanremese Brividi, per la quale ci sarà il giusto spazio durante lo show: