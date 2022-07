La scaletta del concerto di Irama a Legnano

Dopo un incredibile tour indoor primaverile, che lo scorso aprile a segnato definitivamente il suo ritorno sul palco dopo la pandemia, Irama prosegue ore con il ricco calendario del suo tour estivo. Appuntamento questa sera, giovedì 7 giugno con la seconda data al Rugby Sound Festival di Legnano (MI). Ecco la possibile scaletta di serata Condividi

Oggi, giovedì 7 luglio in scena a due passi da Milano, a Legnano, la seconda e attesissima data dell'Irama Live 2022. L'artista carrarese Irama, cresciuto a Monza, sarà l'assoluto protagonista del Rugby Sound Festival dove presenterà una scaletta di brani molto ricca a partire dal nuovissimo inedito Pampampampampampampampam uscito lo scorso venerdì 1 luglio su tutte le migliori piattaforme per lo streaming musicale e in radio. Ecco alcune anticipazioni.

Irama suona al Rugby Sound Festival di Legnano, la possibile scaletta approfondimento Irama, il nuovo singolo è PamPamPamPamPamPamPamPam È tra gli artisti di punta della scena musicale e discografica italiana del momento, Filippo Maria Fanti alias Irama, che proprio in questi giorni riprende a viaggiare con il suo entourage in tutta Italia per il ricchissimo calendario estivo del suo Irama Live 2022, che arriva esattamente dopo il successo riscosso indoor lo scorso aprile. Si vocifera – guardando per altro agli spettacoli di Irama già andati in scena nelle scorse settimane – che la scaletta sarà davvero ampia e variegata. Ben 28 canzoni capaci di mettere in luce il talento di Irama considerato tra gli artisti nostrani più sperimentali e versatili tra vari generi. La setlist include infatti alcuni tra i suoi più famosi pezzi di repertorio, focalizzando poi la sua attenzione sugli inediti di Il giorno in cui ho smesso di pensare, l’album uscito lo scorso 25 febbraio dopo l’esperienza a Sanremo. La possibile scaletta del concerto di Irama al Rugby Sound Festival di Legnano, questa sera, giovedì 7 luglio: Sogno fragile Mediterraneo Cinque gocce Come te llamas Goodbye Una cosa sola Luna piena Colpiscimi Non mollo mai Eh mama eh Una lacrima Giovani Bella e rovinata Crepe Un giorno in più Bazooka Dedicato a te Yo quiero amarte È la luna Moncherie Nera La ragazza con il cuore di latta Milano Arrogante Ovunque sarai Baby – Capitolo XI La genesi del tuo colore Pampampampampampampampam Appuntamento giovedì 7 luglio a Legnano (MI) presso Rugby Sound Festival, Isola del Castello.

Tutte le prossime date del tour estivo di Irama Perso ufficialmente “il treno” per partecipare alla data milanese di Irama che questa sera, giovedì 7 luglio, si esibirà al Rugby Sound Festival di Legnano? Niente paura, perché il giovane artista carrarese, voce di Ovunque Sarai, ha in programma altre 15 date nella Penisola. Ecco tutti i concerti in calendario per l’Irama Live 2022 Summer Tour: Venerdì 8 luglio 2022 – Cattolica (RN) – Arena della Regina

Domenica 10 luglio 2022 – Ferrara – Summer Vibez, Piazza Ariostea

Martedì 12 luglio 2022 – Codroipo (UD) – Villa Manin

Giovedì 14 luglio 2022 – Parma – Parco Ducale

Sabato 16 luglio 2022 – Nichelino (TO) – Sonic Park Stupinigi, Palazzina di Caccia

Giovedì 21 luglio 2022 – Servigliano (FM) – Nosound Fest Parco della Pace

Venerdì 22 luglio 2022 – Ortona (CH) – Piazza San Tommaso

Domenica 24 luglio 2022 – Sarzana (SP) – Moonland, Piazza Matteotti

Mercoledì 3 agosto 2022 – Jesolo (VE) – Spiaggia del Faro

Venerdì 5 agosto 2022 – Monopoli (BA) – Costa dei Trulli Festival

Sabato 6 agosto 2022 – Marina di Ginosa (TA) – Melodye Music Fest, Spazio Elephant Park

Lunedì 8 agosto 2022 – Alghero (SS) – Anfiteatro Maria Pia

Sabato 20 agosto 2022 – Diamante (CS) – Teatro dei Ruderi di Cirella

Venerdì 2 settembre 2022 – Catania – Villa Bellini

Sabato 3 settembre 2022 – Agrigento – Teatro Valle dei Templi