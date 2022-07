La scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari ad Assago

Lunedì 4 luglio il primo di tre concerti già “tutto esaurito” al Mediolanum Forum milanese. I Pinguini Tattici Nucleari aspettano tutti i fan ad Assago per un vero e proprio viaggio musicale alla scoperta del Dove Eravamo Rimasti Tour e del meglio della loro carriera. Appuntamento alle ore 21:00. Ecco la possibile scaletta di serata Condividi

I Pinguini Tattici Nucleari sono pronti finalmente a portare la loro musica d’oro – sì, perché Giovani Wannabe è già singolo d’oro a un mese dalla sua pubblicazione lo scorso 27 maggio – anche a Milano, in quella gigantesca arena sognata da tutti gli artisti della musica italiana che è il suggestivo Mediolanum Forum. Proprio ad Assago, la giovane band bergamasca ha in programma ben tre appuntamenti indoor che inizieranno con il primo concerto di oggi, lunedì 4 luglio, per poi proseguire con mercoledì 6 e giovedì 7 luglio, prima di dare ufficialmente il via al Dove Eravamo Rimasti Tour estivo outdoor. Ecco la possibile scaletta del concerto.

La possibile scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari ad Assago approfondimento Pinguini Tattici Nucleari, arriva la loro playlist estiva su Apple È uno degli appuntamenti più attesi della stagione musicale milanese, il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari in programma questa sera, lunedì 4 luglio, al Mediolanum Forum di Assago (MI), prima di replicare con un’altra doppia serata mercoledì 6 e giovedì 7 luglio nella stessa location. Il concerto nel più famoso palazzetto lombardo inizierà alle ore 21:00 e la ricca scaletta, con ben 23 canzoni in programma, lascia presagire che terrà compagnia ai fan arrivati al Mediolanum Forum da tutta Italia, per oltre due ore, in uno spettacolo che sarà a dir poco indimenticabile. L’obiettivo del Dove Eravamo Rimasti Tour 2022 dei Pinguini Tattici Nucleari? Non solo riportare la musica dell’amatissima band dal vivo, dopo lo stop imposto dalla pandemia, ma anche ripercorrere insieme a vecchi e nuovi fan, la storia in musica del gruppo bergamasco con Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locati ed Elio Biffi, dall’esordio nel 2010 ad oggi. Ecco la possibile scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari ad Assago, lunedì 4 luglio: Ridere Nonono Antartide Giovani Wannabe Bergamo Ringo Starr Cancelleria Freddie Scatole La storia infinita Bagatelle Verdura Sciare La banalità del mare Sashimi Scooby Doo Giulia Ferma a guardare (Ernia cover) Me Want Marò Back Irene Lake Washington Boulevard Tetris Pastello bianco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pinguini Tattici Nucleari (@pinguini_tattici_nucleari)

Come proseguono i live dei Pinguini Tattici Nucleari in tutta Italia leggi anche Pinguini Tattici Nucleari, cultura e futuro per i Giovani Wannabe Dopo l’incredibile sold-out lampo registrato dalla messa in vendita dei biglietti per le tre date milanesi del Dove Eravamo Rimasti Tour (indoor), sono gli stessi Pinguini Tattici Nucleari a dare un breve assaggio ai fan - che questa sera, lunedì 4 luglio e durante tutte le date del tour estivo in programma nei migliori festival italiani – di tutto ciò che potranno vivere in quell’esperienza indimenticabile che significa una data della loro tournée, tra buona musica e la ritrovata voglia di stare insieme. È proprio di alcuni giorni fa, giovedì 30 giugno, l’ultima condivisione di Riccardo Zanotti & Co. sui social per la meravigliosa festa di Bologna, con i Pinguini Tattici Nucleari “beccati” a fare letterlamente surf sulla folla. “Bologna insegnami a nuotare in un mare di gente” ha commentato il gruppo su Instagram.