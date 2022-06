Battiti Live 2022 Bari, la scaletta dei cantanti della seconda serata

La scaletta ufficiale della seconda serata del Battiti Live 2022 non è stata svelata. Ogni cantante intonerà sul palco due o tre canzoni, tra cui le ultime hit. Le più attese? Scossa di Sangiovanni, scelta per la nuova pubblicità del Cornetto Algida. E poi Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari , Le Mans di Federico Rossi, Extasi di Fred De Palma. Attesissimo anche Alex, tra i protagonisti di Amici 22, il cui album d’esordio ha battuto in classifica persino l’ultimo disco dei Bts.

Come seguire la diretta

Battiti Live 2022 verrà trasmesso in prima serata su Italia 1 il prossimo luglio. La diretta streaming può però essere seguita attraverso Radio Norba (che copre tutto il Sud Italia) e su Telenorba, visibile in Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e in parte del Lazio e poi in chiaro al canale 730 di Sky. In alternativa, si possono usare il sito e l’app di Radio Norba (disponibile per iOS e per Android).