Addio a Tonino Cripezzi: le canzoni più famose de I Camaleonti

Le canzoni più famose de I Camaleonti

I Camaleonti hanno riscosso un grande successo soprattutto tra gli anni ‘60 e gli anni ‘70, dove hanno dato via alle loro canzoni maggiormente conosciute. Tra esse ricordiamo Sha… la la la la (La la la la la) del 1966, passando anche per Portami tante rose del 1967. Il 1968 è un po’ l’anno d’oro de I Camaleonti, con Applausi al primo posto per 12 settimane e con oltre 900.000 copie vendute. Ricordiamo, inoltre, anche Io per lei (to give), ma anche L’ora dell’amore, altra canzone in vetta alle classifiche del tempo. Il picco della popolarità arriva negli anni ‘70 anche grazie a Mamma mia, testo scritto da Mogol e Lucio Battisti, seguita da Viso d’angelo ed Eternità, quest’ultima presentata al Festival di Sanremo nel 1970 con Ornella Vanoni e classificatasi al 4° posto. Infine, tra gli altri grandi successi non possiamo non citare Perché ti amo, Disco d’oro per l’estate 1973, Amicizia e amore presentata a Canzonissima, ma anche Come sei bella, Cuore di vetro e Quell’attimo in più, brano del 1979 che chiuse terzo al Festival di Sanremo di quell’anno.