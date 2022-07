Il meglio dell’elettronica mondiale alla Rimini Beach Arena

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Il ricco programma con i top dj della Rimini Beach Arena inizia sabato 2 luglio, nel fine

settimana che in Romagna vede protagonista la Notte Rosa. Sabato 2 (dalle 16 all’1) è in programma per la prima volta a Rimini elrow, con il suo spettacolo El Bowsque

Encantado, pronto a trasformare la location riminese con scenografie, animazione ed

effetti speciali unici nel loro genere, uno dei tanti fortunati format che hanno portato elrow a diventare un party che si tiene in tutto il mondo, da Ibiza a Las Vegas.

Sabato 16 luglio il palco della Beach Arena ospita Galactica, un festival che propone

autentici fuoriclasse techno quali Adam Beyer, Amelie Lens e Charlotte de Witte. Il dj e produttore svedese Adam Beyer è il fondatore dell’etichetta discografica Drumcode, riferimento assoluto per gli appassionati di musica elettronica: entrambe belghe, Amelie Lens e Charlotte de Witte sono tra le dj più richieste e amate al mondo: la de Witte è da due anni la numero uno in assoluto nella classifica Alternative Top 100 della rivista DJ Mag, una chart nella quale la Lens è al sesto posto e Adam Beyer al nono.



Sabato 13 agosto è il turno del Circoloco, il party ibizenco per antonomasia, in calendario tutti i lunedì al DC10 e che ogni volta registra code chilometriche per potervi entrare. A Rimini il Circoloco propone gran parte dei suoi assi, ovvero Maceo Plex, Mochakk, Peggy Gou, Seth Troxler, The Martinez Brothers e Sossa; icona clubbing e fashion allo stesso tempo, la coreana Peggy Gou è dj, musicista, designer e tanto altro ancora. Un personaggio assolutamente trasversale se ce n’è uno.

Domenica 14 agosto la Rimini Beach Arena ospita Social Music City, con Paul

Kalkbrenner, Salmo, Loco Dice, Marco Carola, Armonica e Brina Knauss. Grande attesa in particolare per il live del geniale tedesco Paul Kalkbrenner da oltre vent’anni capace di costruirsi e consolidare una reputazione che va ben oltre la dimensione musicale, capace con i suoi concerti di riempire stadi interi come accade a poche rockstar in tutto il mondo. Nato nel 2015 a Milano, dove tornerà nel 2023, Social Music City ha saputo organizzare quasi 50 sue edizioni, con oltre 120 artisti e quasi 400mila presenze, meritandosi la nomea di festival che dura un’intera estate. Proprio come la Rimini Beach Arena.