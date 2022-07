Francesco Gilioli ci presenta l'"Apprendista" della vita: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



“Apprendo dalla vita una fantastica salita, ti distrugge, ti emoziona, ti stanca, ma non ti abbandona..”



Questa è la frase principale di “Apprendista”, il mio nuovo singolo. Tutti siamo apprendisti della vita, siamo il risultato di essa, dalle sue salite e discese e da ciò che ci concede. Abbiamo sempre da imparare dalle nostre esperienze e dalle nostre emozioni. Siamo la somma delle nostre sconfitte e delle nostre vittorie. Nonostante questo, continuiamo ad essere apprendisti, fino all'ultimo giorno. La canzone nasce come mia descrizione, come mio identikit. Ammetto di essere sempre uno studente della vita, di dover imparare tante cose, essendo all’inizio della mia strada e della mia carriera. Il brano è accompagnato da un videoclip che nasce dall’idea di far emergere “l’apprendere” nelle varie fasi della mia vita: da bambino, adolescente e da ragazzo. Sempre con la chitarra in mano e con la musica nella testa, infatti fin da piccolo è sempre stata la mia grande passione.



Ho cominciato a suonare la chitarra a 5 anni grazie al programma televisivo “Francamente me ne infischio” di Adriano Celentano: vedevo lui suonare e cantare ed è stato per me un colpo di fulmine. Da allora non ho mai mollato la musica. Crescendo ho intrapreso gli studi del Liceo Musicale Isabella d’Este di Mantova e il conservatorio G. B. Martini di Bologna in composizione. Nel 2014 è uscito il mio primo EP dal titolo “Vorrei Sapere” ed è grazie a questo lavoro (i brani erano tutte collaborazioni con un autore del CET di Mogol e la band di Umberto Tozzi) che ho assaporato l’atmosfera dello studio di registrazione, ho cercato di carpire ogni segreto di come si lavora e ho cominciato a scrivere. Proprio la scrittura è stata di vitale importanza perché è riuscita a far prendere forma ciò che sentivo e percepivo: dall’amore di una ragazza, al sentimento verso la libertà e la vita. Il mio sfogo personale. Sono usciti vari singoli successivamente come “Forse”, “Il Signor G” che tratta di un tema particolare come quello del bullismo, “Vengo da una terra” che è una ricerca interiore, dove possiamo trovare la nostra “terra” e “Un’estate così”. Nel 2019 ho cominciato a lavorare ad un nuovo progetto discografico. Purtroppo il lavoro è stato bloccato a causa della pandemia, ma dopo 3 anni questo album sta finalmente vedendo la luce e non vedo l’ora di condividerlo con il pubblico. A novembre 2021 ho cominciato a collaborare con Sorry Mom! che, insieme all’etichetta discografica di cui faccio parte, la Hydra Music Italia, stiamo lavorando all’uscita del disco in ottobre.



L'album è anticipato da due singoli: “Già Domani” e appunto “Apprendista”.

“Già domani” esprime la forza di godersi ogni singolo momento della vita. “Tra un attimo è già domani” è la frase cardine della canzone ed esprime il nostro cambiamento con la consapevolezza che il tempo è una linea parallela che ci segue ed è ciò che ci plasma. Anche il videoclip aiuta ad esprimere il concetto, grazie ad una location spirituale e intima. Per il titolo dell’album ci sarà da aspettare ancora, è una sorpresa!