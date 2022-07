Beyoncé svela la cover del nuovo album, appare come Lady Godiva

l'omaggio a Bianca Jagger e a 'Lady Godiva'

Secondo quanto scrivono diversi media americani, la foto in copertina è un omaggio sia a Bianca Jagger, ex moglie di Mick Jagger, la quale nel 1977 festeggiò il suo compleanno nel leggendario Studio 54 di New York entrando in groppa ad un cavallo. E' un omaggio inoltre al ritratto del 1897 del pittore inglese John Collier, 'Lady Godiva', che secondo la leggenda avrebbe cavalcato nuda per le strade di Coventry per convincere il marito Leofrico ad abbassare le tasse. "La creazione di questo album - scrive Beyoncé su Instagram - mi ha offerto un posto dove sognare e una via di fuga durante un periodo brutto per il mondo. Mi ha consentito di sentirmi libera e avventurosa in un momento in cui poco si muoveva. La mia intenzione era quella di creare un posto sicuro, un posto senza giudizi. Un posto per essere libera dal perfezionismo e dalla riflessione eccessiva. Un posto per urlare, lasciarsi andare, assaporare la libertà. E' stato un bel viaggio di esplorazione. Spero che troviate la gioia in questa musica".