La scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Torino

I Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Torino, la scaletta

Continuando a “spulciare” tra le foto condivise sul profilo Instagram ufficiale dei Pinguini Tattici Nucleari è immancabile la voglia di partecipare ad un loro show dal vivo. Per i fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi un biglietto prima del sold-out lampo, questa sera, lunedì 27 giugno, la band bergamasca con Riccardo Zannotti, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locati ed Elio Biffi, sarà in super concerto a Torino, al Pala Alpitour, per la nona data ufficiale del Dove Eravamo Rimasti Tour. Inizialmente programmato per il 2020 dopo il successo di Sanremo con Ringo Starr, poi rimandato all’estate del 2022 causa pandemia. Il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Torino inizierà con l’arrivo sul palco della band alle ore 21:00 mentre per quanto riguarda la possibile scaletta di serata, sappiamo che non si discosterà di molto rispetto a quella degli spettacoli già andati in scena nelle prime otto date del tour. Ci saranno tante hit di grande successo radiofonico come la nuova Giovani Wannabe, ma anche Ridere, Ringo Starr, Scooby-Doo e Pastello Bianco fino a vere e proprie “chicche” estratte dai quattro album in studio del gruppo: