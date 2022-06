La scaletta del concerto di Vasco ad Ancona

L’ultima data del tour di Vasco Rossi

approfondimento

Il Tour 2022 del rocker di Zocca sta per giungere al termine, dal momento che rimane solamente una data, tra l’altro sold-out, per poterlo vedere dal vivo. Il riferimento è all’appuntamento di giovedì 30 giugno allo stadio Olimpico – Grande Torino del capoluogo piemontese, la casa della squadra di calcio del Torino, pronta a riempirsi di fan di Vasco Rossi. Quest’ultimo evento chiuderà un Tour iniziato il 20 maggio 2022 alla Trentino Music Arena di Trento, che è poi proseguito a Napoli, passando anche per Roma con una doppia data al Circo Massimo l’11 e il 12 giugno. Come se non bastasse, Vasco Rossi ha fatto tappa anche nel Sud, con due eventi a Bari e a Messina per un Tour che, come previsto, si è rivelato un grande successo. Segno di come il rocker di Zocca, nonostante i 70 anni, sia ancora tra i più acclamati.