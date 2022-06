La scaletta del concerto di Cremonini a Bari

Terzultimo appuntamento con il Cremonini Stadi 2022 e tutta la sua magia. Questa sera, sabato 25 giugno, il cantautore bolognese, ora forte in radio con Chimica, sarà allo Stadio Arena della Vittoria di Bari per un nuovo appuntamento del suo ricco tour. Ecco la possibile scaletta del concerto già sold-out Condividi

Tra gli incredibili sold-out che il Cremonini Stadi 2022 sta registrando in tutta Italia, e le emozionanti immagini condivise dal cantautore bolognese sui social, per le tappe già andate in scena per il suo ricco tour, è grande attesa per il terzultimo concerto di Cesare Cremonini a Bari, sabato 25 giugno allo Stadio Arena della Vittoria. Tra famosi brani di repertorio e le nuove canzoni del fortunato disco La Ragazza del Futuro, ecco la possibile scaletta del nuovo concerto-evento di Cremonini.

Cesare Cremonini in concerto a Bari approfondimento Cesare Cremonini in concerto, le prove prima del tour estivo. VIDEO Sarà un altro “tutto esaurito” il nuovo concerto che sabato 25 giugno Cesare Cremonini terrà allo stadio Arena della Vittoria di Bari, per il Cremonini Stadi 2022, dopo il grande successo degli appuntamenti già andati in scena a Lignano Sabbiadoro (09/06), Milano (13/06), Torino (15/06), Padova (18/06) e Firenze (22/06). Cosa cambierà in Puglia rispetto alle date precedenti? Poco o niente, con l’immancabile voglia di Cremonini di regalare al suo grande pubblico italiano uno show a dir poco indimenticabile, tra emozionanti giochi di luce e le note dei suoi più famosi brani, da cantare a squarciagola fronte palco e, per i più fortunati anche sotto cassa. La scaletta seguirà quella delle serate già andate in scena nelle scorse settimane per il Cremonini Stadi 2022 con un bel ripasso dei brani più famosi del cantautore italiano (con tanto di alcune “chicche” della sua militanza nei Lunapop) e i freschissimi inediti del suo settimo album in studio, La Ragazza Del Futuro, alla release il 24 febbraio 2022. La possibile scaletta del concerto di Cesare Cremonini a Bari: Cercando Camilla La Ragazza Del Futuro Padremadre Il comico (Sai che risate) La nuova stella di Broadway Logico #1 GreyGoose Qualcosa di grande Chimica Colibrì Buon viaggio (Share The Love) Lost in the Weekend Mondo Stella di mare MoonWalk Vieni a vedere perché Delfini Chiamala felicità Ciao 50 Special Marmellata #25 Poetica Nessuno vuole essere Robin Al telefono Un giorno migliore

Cosa sapere sul concerto di Cesare Cremonini a Bari approfondimento I migliori concerti di giugno 2022 I fan possessori di un biglietto per l’accesso del concerto di Cesare Cremonini a Bari per il Cremonini Stadi 2022, potranno entrare allo Stadio Arena della Vittoria già a partire dalle ore 15:30 di sabato 25 giugno, momento di apertura ufficiale dei cancelli. Poco dopo, alle ore 16:00, ci sarà invece l’apertura del box office dedicato agli accrediti. Cesare Cremonini inizierà invece la sua performance alle ore 21:15. Dopo Bari, ancora due appuntamenti per il Cremonini Stadi 2022 prima della sua conclusione: il 28 giugno allo Stadio Olimpico di Roma e il 2 luglio all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.