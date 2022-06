È morto Massimo Morante, il chitarrista dei Goblin aveva 69 anni

Il gruppo compose, tra le altre cose, le colonne sonore di importanti film, come Profondo rosso e Suspiria di Dario Argento. I funerali, sabato 25 giugno, alla Basilica di Santa Maria in Montesanto a Roma

Massimo Morante è stato il chitarrista dei Goblin , band icona del progressive rock italiano. I funerali avranno luogo domani, sabato 25 giugno, alle ore 10.30, presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto (Chiesa degli artisti) in piazza del Popolo a Roma. Grande perdita per la band, che sui social ha scritto: "Con estremo dolore e incredulità siamo costretti ad annunciare che Massimo Morante, fondatore e insostituibile chitarrista dei Goblin, ci ha lasciato".

Massimo Morante, la storia

Massimo Morante è nato a Roma il 6 ottobre 1952. Ha iniziato a suonare la chitarra da giovanissimo, all'età di 12 anni, ispirato dai dischi dei Rolling Stones e Jimi Hendrix. Al 1971 risale l'incontro fondamentale con il tastierista Claudio Simonetti, con cui registra alcuni brani con una formazione chiamata Oliver. I primi anni non sono particolarmente soddisfacenti e nel 1974, con lo stesso Simonetti, fonda il gruppo dei Goblin, in occasione della registrazione della colonna sonora del film Profondo rosso di Dario Argento. Del gruppo fanno parte anche Walter Martino alle percussioni e Fabio Pignatelli al basso. Lo straordinario successo del film andò a braccetto con il successo del brano, quantificato nelle vendite del 45 e del LP della colonna sonora. Intanto i Goblin accolgono due nuovi musicisti, Agostino Marangolo alla batteria e Maurizio Guarini alle tastiere. Dopo quella prima colonna sonora, i Goblin ne hanno composte molte altre, soprattutto per film horror come Suspiria (1977), sempre di Dario Argento, Shock (1977), ultimo film di Mario Bava, e Zombi (1979) di George A. Romero. Negli anni Ottanta Morante ha pubblicato tre album solisti, Abbasso, Corpo a corpo e Esclusivo!, collaborando anche con Renato Zero.