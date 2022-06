La scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Firenze

Prosegue questa sera, lunedì 20 giugno il Dove Eravamo Rimasti Tour 2022 dei Pinguini Tattici Nucleari. La band di Bergamo sarà in concerto al Mandela Forum per il secondo appuntamento nella stessa location, già sold-out. Ecco tutti i brani in scaletta, che gli spettatori potranno ascoltare dal vivo Condividi

Perché Giovani Wannabe è il loro nuovo manifesto (il singolo uscito il 27 maggio 2022) e i Pinguini Tattici Nucleari non vedono l'ora di portare tutta la loro gioventù, rappresentata da musica, spensieratezza ed energia anche a Firenze. Riccardo Zanotti & Co. sono attesissimi questa sera, lunedì 20 giugno, al Mandela Forum fiorentino per la quinta tappa del loro Dove Eravamo Rimasti Tour 2022, nonché la seconda nella stessa location dopo il successo di domenica 19 giugno.

I Pinguini Tattici Nucleari a Firenze, la scaletta del concerto approfondimento Pinguini Tattici Nucleari, cultura e futuro per i Giovani Wannabe Un’occasione unica per vecchi e nuovi fan della band nata a Bergamo per ripercorrere i successi dal loro debutto sanremese del 2020 con Ringo Starr, ma anche prima visto che il collettivo musicale, di anni di gavetta e musica alle spalle ne ha davvero parecchi, dal suo esordio nel 2010. Ecco quali brani ascolteremo, durante il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Firenze. La scaletta dello show del 20 giugno al Mandela Forum si basa su quella delle precedenti tappe del Dove Eravamo Rimasti Tour 2022, già andate in scena a Conegliano (TO), Padova, Montichiari e Firenze: Ridere Nonono Antartide Giovani Wannabe Bergamo Ringo Starr Cancelleria Freddie Scatole La storia infinita Bagatelle Verdura Sciare La banalità del mare Sashimi Scooby Doo Giulia Ferma a guardare (Ernia cover) Me Want Marò Back Irene Lake Washington Boulevard Tetris Pastello bianco Prima dei Pinguini Tattici Nucleari sul palco del Mandela Forum, ci sarà Claudym.

I Pinguini Tattici Nucleari raccontano il loro tour approfondimento Canzoni estate 2022: le hit che si candidano al titolo di tormentone Quello di questa sera, lunedì 20 giugno, al Mandela Forum di Firenze, è un appuntamento attesissimo da parte dei fan dei Pinguini Tattici Nucleari così come dagli stessi membri della band. Ecco cosa hanno raccontato Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locati ed Elio Biffi a proposito del Dove Eramano Rimasti Tour 2022: “Siamo molto emozionati e carichi all’idea di risalire sul palco, le energie da far esplodere sono davvero tante. Sarà sicuramente faticoso perché le date sono tantissime e molto serrate, ma siamo sicuri che ne varrà la pena”. Dopo gli appuntamenti a dir poco “spettacolari”, già andati in scena a Conegliano (14/06), Padova (16/06), Montichiari (17/06) e Firenze (19/06) per le date indoor e completamente sold-out, ecco in quali altri concerti sarà possibile ascoltare tutto il meglio dei Pinguini Tattici Nucleari. Date indoor 20 giugno 2022 – Firenze, Mandela Forum

