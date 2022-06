Battiti Live 2022 Bari, la scaletta dei cantanti della prima serata

Musica

Inizieranno nel weekend del 17 e 18 giugno da Bari le registrazioni per la sesta edizione di Battiti Live, il festival musicale estivo prodotto da Radio Norba e condotto da Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri e Mariasole Pollio. In scaletta oltre 80 artisti dove di certo non mancheranno i nomi del trio Fedez-Tananai-Sattei, ma neppure quelli di Achille Lauro, Tommaso Paradiso e Rkomi. Ecco i cantanti più famosi che si esibiranno a Battiti Live 2022

Al via il 17 e 18 giugno da Bari, con le prime registrazioni con pubblico dal vivo, per poi continuare anche durante il weekend del 2 e 3 luglio a Gallipoli fino alla grande festa finale di domenica 10 luglio a Trani

Tanti i nomi degli artisti in scaletta che si alterneranno tra Main Stage ed esibizioni live da altre dieci famose città del Sud-Italia per il Road To Battiti. 80 cantanti per oltre 200 performance che verranno trasmesse in prima serata su Italia 1 per tutto il mese di luglio fino a estate inoltrata