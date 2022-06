50 Cent in concerto ad Arbatax per l'unica data italiana

Il celebre rapper sarà uno dei protagonisti del festival musicale sardo, e si esibirà il 15 agosto sul palco del Piazzale Rocce Rosse Condividi

Buone notizie per tutti i fan di 50 Cent: il celebre rapper newyorkese, al secolo Curtis James Jackson III, questa estate sarà in Italia per l'unica tappa nel nostro paese, prevista in Sardegna. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

50 Cent in concerto ad Arbatax approfondimento 50 Cent: le canzoni più famose del rapper 50 Cent sarà il grande protagonista della quarta giornata dell’Arabax Music Festival, il 15 agosto, sul palco del Piazzale Rocce Rosse di Arbatax. Un'occasione imperdibile per tutti i fan del rapper, che non si esibisce in Italia da ben dieci anni. I biglietti, che stanno andando a ruba, si possono acquistare sul sito ufficiale dell'Arabax Festival. Nello stesso giorno si esibirà anche Gué Pequeno.

Arabax Music Festival, tutte le info approfondimento I migliori film di 50 cent Ghali, Achille Lauro, Lost Frequencies, Elettra Lamborghini e Afrojack: questi saranno i protagonisti, insieme a 50 Cent, delle quattro giornate dell'Arabax Music Festival, prima edizione dell'evento dedicato alla musica elettronica, pop e rap. Il festival andrà in scena dal 12 al 15 agosto nel Piazzale Rocce Rosse di Arbatax. Il 14 agosto torneranno sull'isola anche Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso con il loro Deejay Time AdvenTour. 50 Cent, la bio 50 Cent non è solo uno dei rapper più famosi al mondo, ma anche un attore, imprenditore e produttore discografico. La fama è arrivata dopo l'uscita dei suoi album Get Rich or Die Tryin' (2003) e The Massacre (2005). Produce anche attivamente album hip hop, essendo alla guida dell'etichetta G-Unit Records, una delle più importanti di questo genere musicale, attiva anche nella produzione di film e abbigliamento. Nel 2007 è stato classificato da Forbes al secondo posto nella lista dei rapper più ricchi del pianeta, preceduto solo da Jay-Z. Nel 2008 è riuscito a superarlo, diventando così ufficialmente il rapper più ricco al mondo. Stando a quanto rivelato da Forbes, infatti, 50 Cent possiede un patrimonio di circa 155 milioni di dollari. L'artista ha ben sette album all'attivo, l'ultimo uscito nel 2020. Stando a quanto dichiarato, questo dovrebbe essere l'ultimo lavoro discografico: Curtis James Jackson III ha infatti deciso di dedicarsi soprattutto alla carriera di attore e produttore.