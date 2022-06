Miss Fritty, una Gangsta Lady moderna che inventa una playlist

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Rehab - Miss Fritty feat Brusco

Il titolo della traccia è un omaggio a Amy Winehouse, infatti riadatto nel bridge la punch line della sua canzone Rehab del 2006. La traccia parla di un amore difficile, tossico che è meglio lasciare andare ma può anche essere interpretato su come l'Italia sia stata oppressiva per me tanto da spingermi a lasciare Roma la città dove vivevo prima di trasferirmi a Londra quindi non è un caso che la canzone sia stata scritta con Brusco, grande rappresentante della musica indipendente romana.



Woman Of The Ghetto - Marlena Shaw

Classico per eccellenza su come le donne vivevano, combattevano e facevano sentire la loro voce nel 1969 nei ghetti di New York. Una lettera aperta al governo specificando che nonostante prive del loro aiuto ce la facevano da sole. Grandissima ispirazione, è uno di quei pezzi che mi carica quando sono giù di morale.



Location - Dave feat Burna Boy

Questa fusione british rap e Afrobeats mi ha fatto avvicinare alla musica nigeriana e alle sue mille sfumature. Il significato base della canzone è la consapevolezza del successo attuale degli artisti senza dimenticare i periodi più bui e più bassi della loro carriera. Ti da la forza di non mollare.



16 Shot - Stefflon Don

E’ il pezzo che mi ha dato la forza di ricominciare a fare musica quando volevo smettere. Stefflon Don da quel pezzo ha cominciato ad avere un grandissimo successo internazionale dando lo smacco a chi non credeva in lei. Un pezzo che mi da forza e mi fa ricordare ogni volta perchè faccio quello che faccio.



Let No Man Put Asunder - Mary J Blige

Questo remake dell’originale delle First Choice è un inno alla forza di andare oltre le delusioni d’amore.



Rich Girl - Louchie Lou & Michie One

Le prime donne che ho ascoltato sulla dance hall reggae con questo classico che è stato rivisitato in seguito da Gwen Stefani e Eve. Che i soldi non possono comprare l’amore è il tema principale. Molto fiere di averle nel mio ultimo disco e di essere diventate grandi amiche.



Grandma’s Hands - Bill Withers

In questo classico Bill Wither parla di sua nonna e del modo in cui lei dimostrava amore. Grande canzone celebrativa della donna che mi fa venire ancora i brividi dopo ogni ascolto.



Lyrical 44 - Method Man,Redman, Damian Marley

Questo pezzo è il binomio rap e raggae per eccellenza. L’80 per cento della musica che faccio è fondata su questa struttura, grande traccia dai king dei due generi musicali.



When I’m ‘Ere - Roll Deep

Il pezzo che mi ha fatto avvicinare e subentrare nella cultura Grime UK. C’è tanta Londra in questo pezzo, ma la Londra vera non quella delle cartoline, quella che ti vivi ogni giorno e dell’attitudine vera di questa città.



Jah 9 - In The Midst

E’ un pezzo dub che racchiude una meditazione sull’essere donna, la sua consapevolezza, la sua spiritualità e come si rapporta con le energie dell’universo.