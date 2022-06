Concerto Ligabue ex Campovolo: la scaletta

approfondimento

Concerto di Ligabue a Campovolo: gli ospiti e cosa c'è da sapere

Tra i primi artisti attesi c’è Piero Pelù, con il quale ha firmato il brano Il mio nome è mai più che certamente ascolteremo durante l’evento. A seguire, è attesa la presenza di Elisa, con la quale ha inciso due canzoni: Gli ostacoli del cuore e Volente o nolente. Queste due canzoni vanno ad aggiungersi alla scaletta, che sarà ampliata anche dalla versione con Francesco De Gregori di Viva l’Italia, brano dell’artista romano anch’egli tra gli ospiti del concerto di Ligabue. Infine, tra le altre guest star troviamo Eugenio Finardi, Gazzelle e Loredana Berté, sebbene non sia ancora trapelato nulla in merito alle canzoni che interpreteranno con Ligabue. Per quanto concerne la scaletta, non è ancora stata ufficializzata ma è possibile ipotizzarla. Oltre ai brani che canterà con gli ospiti citati pocanzi, Ligabue eseguirà i brani più iconici della sua carriera trentennale. Ecco quelli che probabilmente ascolteremo:

Balliamo sul mondo

Hai un momento, Dio

Il giorno di dolore che uno ha

Happy Hour

Marlon Brando è sempre lui

Luci d’America

L’odore del sesso

Il giorno dei giorni

Niente paura

A che ora è la fine del mondo

Non cambierei questa vita con nessun’altra

Gli ostacoli del cuore (con Elisa)

Volente o nolente (con Elisa)

Il mio nome è mai più (con Piero Pelù)

Certe notti

A che ora è la fine del mondo

Viva l’Italia (con Francesco De Gregori)

Urlando contro il cielo

Piccola stella senza cielo

Precisiamo nuovamente che questa è un’ipotetica bozza (non in ordine di esecuzione) della scaletta del concerto di Ligabue. È possibile, infatti, che ci siano altri grandi successi come Eri bellissima, Tra palco e realtà, Un colpo all’anima per citarne tre, magari attraverso un medley. Quello che possiamo azzardare, invece, è che Ligabue possa chiudere l’evento con Urlando contro il cielo, dal momento che già in passato ha effettuato questa scelta.