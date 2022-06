Si tratta di un progetto realizzato nella primavera del 2021 e pensato come ponte di integrazione multiculturale tra l’Italia e il Senegal. Nella canzone emerge l’importanza della condivisione e dell’aspetto terapeutico della socialità, per cui ogni essere umano è medicina dell’altro. Il brano è pervaso da un’atmosfera di gioia e di festa, dalla voglia di ricominciare a stare insieme dopo il lungo periodo di distanziamento sociale dovuto alla pandemia. L'artista crea una playlist ad hoc per Sky Tg24

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



New Africa - Youssou Ndour

In apertura di questa playlist, abbiamo scelto una delle canzoni, a nostro avviso, più significative di un mostro sacro della musica senegalese quale Youssou Ndour.

Racchiude un messaggio diretto per tutti gli Africani affinchè possano unire idee e condividere un pensiero comune senza confini e barriere. Amiamo questo grande Artista, che ha la capacità di riportarci in un mondo ancestrale ogni volta che lo ascoltiamo.



Beautiful that way - Noa

Viviamo un periodo decisamente duro, cerchiamo di raccogliere dalla musica messaggi e vibrazioni positive e questo brano ci sta benissimo perché è un vero e proprio Inno all’amore, alla speranza e al sorridere sempre, anche senza un motivo preciso, semplicemente perché la vita è bella.



Foula ak fayda - Elouge Diouf

È un brano tutto ritmo e colori dell'artista senegalese, racchiude forza e coraggio, è un invito a non arrendersi mai.



La difference - Salif Keita

Keita è un artista malese ma nato albino, un brano contro l’emarginazione vissuta in prima persona.



Redemption Song - Bob Marley

Freedom - Icon

Il nostro tempo - La Scelta

La Libertà è un tema che ci tocca parecchio. Se non siamo liberi di pensiero non possiamo immaginare un futuro dai larghi orizzonti, teso verso una prospettiva di mondo unito, senza muri e differenze, dove si parla un linguaggio universale e unico: quello dell’amore e della fratellanza fra i popoli e le culture. Questi tre brani racchiudono molto di tutto questo: un pensiero senza frontiere.



Black man in a white world - Micheal Kiwanuka

Un brano incredibilmente vero e sofferto, una sonorità cruda che ci riporta alle origini degli spiritual. Adoriamo questo pezzo.



Fatoubiawara Diawara - Kele

È un brano bellissimo dell’artista africana, un inno contro le guerre.



Il mondo avrà una grande anima - Ron

Abbiamo collaborato con questo grande artista italiano ed è proprio grazie a lui che in studio è avvenuto il primo incontro La scelta e Ismaila Mbaye. Il titolo racchiude tutto il significato di questa canzone.



Every human needs a human - Ismaila Mbaye & La Scelta

La nostra voglia di tornare a vivere, in pace e serenità, in fratellanza, dove ogni essere umano può essere medicina per l’altro.