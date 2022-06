Jovanotti celebra la Festa delle Repubblica col video di Alla Salute

approfondimento

Jovanotti, il libro "Poesie da spiaggia" è subito in Top 10

Alla Salute esce per la Festa della Repubblica con l’abito colorato di un videoclip girato interamente in Calabria, tra Scilla e Gerace, e prodotto da Capitol Records Italy/Universal Music Italy. Il film è diretto da Giacomo Triglia, autoctono tra i più apprezzati registi della scena musicale italiana. Gioiosissimo e festante, a ritmo di danza su un energico tappeto musicale, il video porta alta la bandiera dell’unione e della libertà: “Oggi la musica scorre attraverso canali multipli e spesso non comunicanti tra di loro –afferma Lorenzo– Per questo seguo la spinta interiore a sperimentare modi non convenzionali per far girare la mia musica. Questo video è esattamente come ho immaginato Alla salute". Nel video, una sequenza di tanti momenti estivi e gioiosi con alcune citazioni alla migliore cinematografia italiana con cui Lorenzo è cresciuto: da Novecento di Bertolucci per la scena delle bandiere, a Il bisbetico domato durante la spremitura dell’uva dell’Adriano nazionale. In scena con Lorenzo un artista internazionale d’eccezione, Shantel, produttore, cantante e disc jockey di origine tedesca, celebre per i suoi lavori con l’orchestra gitana e per i remix tra musica balcanica ed elettronica con cui ha più volte conquistato la vetta della World Music Charts europea: “Alla salute è un brindisi e un augurio, un treno che viaggia verso tempi migliori ma non dimentica da dove è partito e le stazioni che via via attraversa. È una di quelle canzoni nate per essere usate nelle occasioni in cui servono, come ‘Tanti auguri a te’ o certi pezzi natalizi. La puoi tagliare e prendere solo la parte che ti serve. Dentro c’è tanta di quella vita e tanta di quella musica ascoltata, vissuta, masticata e sentita, che quando l’ho scritta ho avuto l’impressione che già esistesse e che a me spettasse solo di registrarla. È una danza sfrenata e alcolica, uno sfogo necessario e pagano. La sonorità è mediterranea della sponda est e ha visto la luce tra Atene, Cortona, Düsseldorf e Istanbul, con un ensemble di musicisti formidabili immersi nella tradizione delle diaspore europee. Il videoclip è girato in un giorno bellissimo in Calabria. Una giornata così pazzesca che quando è finita non ho avuto la sensazione di aver lavorato sul set ma di essere stato a una festa”, racconta Jovanotti. Alla Salute, già disponibile negli store digitali, non sarà inviato alle radio perché il suo mondo è il videoclip e perché è già pronta per fine giugno una nuova stagione del Disco del sole. Il video è interamente girato in Calabria, prodotto da Borotalco Tv per Capitol e realizzato in collaborazione con Fondazione Calabria Film Commission e finanziato nell'ambito del programma "Calabria Straordinaria" Assessorato Turismo e Marketing Territoriale della Regione Calabria.