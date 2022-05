Jovanotti, il libro "Poesie da spiaggia" è subito in Top 10

Poesie da Spiaggia è il nuovo libro di Jovanotti

approfondimento

Stories, "Jovanotti - L'Uomo che Danza". VIDEO

Scritto da Jovanotti con Nicola Crocetti (che ne ha curato anche l’edizione), Poesie da Spiaggia è la personale raccolta di versi del noto cantautore italiano, pubblicata in 160 pagine, lo scorso 12 maggio e già in Top 10 delle produzioni letterarie più vendute in queste settimane di primavera nelle librerie italiane. Come raccontato dallo stesso Lorenzo Cherubini (vero nome di Jovanotti), nella prefazione online di Poesie da Spiaggia, il suo libro è una raccolta di “Poesie pop da recitare in spiaggia” perché “i sonetti sono la meraviglia dell'esistenza”. Secondo il noto cantautore romano, già al lavoro per la realizzazione degli incredibili spettacoli dal vivo di Jova Beach Party 2022, Poesie da Spiaggia è il regalo giusto per chi vuole piano piano scoprire la magia della poesia, gustandosi tutta la bellezza di una lettura immersiva. Al suo interno, infatti, i lettori ritroveranno parole di grandi poeti, scelte appositamente da un editore di poesia e da un artista che hanno in comune la passione per i versi, per le parole, il loro significato e ritmo. Jovanotti ha scelto di raccontare così sentimenti che ci legano universalmente, ma sotto una nuova luce. “Proprio come le canzoni che si cantano insieme sulla spiaggia, queste poesie possono diventare il vivido ricordo di momenti e sensazioni uniche”.