Clementino in concerto a Caserta: la scaletta

Un appuntamento da non perdere, quello di mercoledì 1 giugno con la prima data del Black Pulcinella Tour di Clementino. Il rapper e cantautore napoletano è atteso sul palco di Villa Maria Carolina di Caserta in occasione di Cultura a Chilometro Zero, un ricco programma di intrattenimento che tra sport, musica e spettacolo, porterà dal 27 maggio al 1 giugno nella provincia campana, turisti e fan da tutta Italia. L'artista presenterà per la prima volta dal vivo (e vicino alla sua terra natale), non solo gli inediti del suo ultimo disco Black Pulcinella alla release lo scorso 29 aprile, ma anche il meglio tra vecchi e nuovi successi. Ecco la possibile scaletta della serata.

Clementino in concerto a Caserta il 1 giugno È Clementino l'artista scelto dagli organizzatori della rassegna culturale Cultura a Chilometro Zero, dal 27 maggio al 1 giugno a Caserta, per la chiusura della ricca settimana insieme tra sport, musica e spettacolo. L'artista campano si esibirà sul palco a cielo aperto allestito nei Giardini di Villa Maria Carolina (a due passi dalla Reggia di Caserta) con la prima data ufficiale del Black Pulcinella Tour, la rassegna di concerti che ha l'obiettivo di riportare live non solo la musica di uno dei cantautori e rapper italiani più amati, ma di presentare ufficialmente anche gli inediti del suo nuovo disco omonimo, uscito a fine aprile. Ma dietro le ragioni di una scelta che è ricaduta su Clementino c'è molto di più. Sono gli organizzatori stessi della manifestazione culturale a spiegare come il rapper di Avellino sia il testimonial più adatto, in unione allo spirito e ai valori dell'evento: grazie ai messaggi lanciati nei testi dei suoi ultimi brani presenti in Black Pulcinella, Clementino si fa portavoce di esperienze uniche, capaci di unire i giovani che guardano al futuro in maniera positiva.

La scaletta del concerto di Clementino a Caserta Nonostante ci sia ancora il più assoluto riserbo sulla scaletta ufficiale del Black Pulcinella Tour in programma con Clementino, per il concerto del 1 giugno in Villa Maria Carolina a Caserta, ecco che arrivano comunque dalla stampa le prime indiscrezioni sui brani che l'artista avellinese porterà sul palco tra inediti del nuovo disco, nonché i più noti successi di repertorio a cavallo tra sonorità rap, hip hop e pop. La tracklist di Black Pulcinella che comporrà la possibile scaletta di Clementino in concerto a Caserta: The Dark Side of Iena White Univers ATM Revenge Sound of Napoli Emirates Desaparecidos Eclissi La belva umana Amore lo-fi Capate storte Crazy Shit MKCNF8 Non passa mai Black Pulcinella