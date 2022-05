Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Vediamoci in HD è un brano tratto dal nostro quarto album in studio "Smuoviamo la città’’. È nata per caso suonando le chitarre acustiche e cantando durante una sessione di registrazione, dove, quasi come una folgorazione improvvisa, il testo e musica sono usciti senza fatica e con grande facilità, forse influenzati dal periodo di chiusure e blocchi a seguito della pandemia, che come tutta Italia ci ha costretti a restare isolati in casa senza possibilità dì fare ciò che amiamo di più fare: i concerti. Mancando questo contatto con il pubblico eravamo concentrati nel riassaporare le emozioni dei nostri live degli anni precedenti, in Italia, Stati Uniti e Australia, cercando dì comporre nuove canzoni e rivisitare nuove idee che rappresentassero al meglio lo stato mentale nel quale ci trovavamo.



Siamo soliti scrivere insieme con le chitarre o il pianoforte e a volte dal nulla nascono le canzoni, poi all’ispirazione uniamo diversi ascolti e modifiche per rendere la canzone perfettamente in linea con il nostro stile, non c’è uno dei due che scrive la musica o le parole, cerchiamo sempre il confronto e quindi può essere che testi e musiche vengano da entrambi. Vediamoci in Hd è una ballad acustica dal sapore nostalgico, che raccontando una storia d’amore nella quale due persone sono impossibilitate a vedersi, ci invita a vederci intensamente e non attraverso lo schermo di un cellulare o di un computer, in "HD" significa poi in alta definizione dove il contatto umano diventa indispensabile, se da un lato la tecnologia ci ha aiutato a tenerci in contatto durante questi due anni, dall’altro sentivamo questa necessità di vivere i rapporti di persona dal vivo. Il messaggio nel testo è veicolato proprio dalla storia d'amore, dove ci si prende con "gli occhi, il cuore, la pelle e ti senti alle stelle", perché solo attraverso lo sguardo reale e il contatto vero con l'altro possiamo raggiungere una certa "felicità". Verso la fine della canzone, come realizzazione del tanto auspicato momento insieme, il protagonista si commuove e inizia a vivere realmente la sua storia lasciandosi alle spalle le paure e le insicurezze che prima lo attanagliavano. E' un brano molto importante per noi perché ha fatto quasi da "apripista" al nostro nuovo album "Emozioni Fast Food", in uscita il 21 Giugno 2022, una raccolta di nove tracce che racconta un modo di vivere moderno dove a volte le emozioni sono usa e getta e dove, a causa di un modo di vivere superficiale, ci perdiamo dei particolari importanti delle nostre esistenze, momenti che se non sono vissuti intensamente non avremo più la possibilità di assaporare.



La performance nel videoclip è registrata al Revolution Live Club in provincia di Vicenza. Ricordiamo l’emozione provata durante le riprese, immaginavamo il pubblico che non poteva entrare nei locali e chiudendo gli occhi ci vedevamo lì durante un concerto. Nel video siamo accompagnati dalle nostre chitarre create appositamente da un bravo liutaio, il cui suono è molto particolare e in perfetta sintonia col nostro genere musicale, l’electro-country. Da qualche mese siamo ripartiti con i concerti ed è stato fantastico tornare cantare per il nostro pubblico. E’ stato come rivivere il primo concerto dove l’emozione era dominante su di noi. La voglia di emozionarci, di vivere con leggerezza e armonia la vita, condividendo emozioni e momenti.