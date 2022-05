Club e discoteche, a giugno le piste si riempiono: il programma

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Mercoledì 1 giugno all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze arriva Fatboy Slim (nella foto

d’apertura), capace nel 2002 di radunare con Big Beach Boutique oltre 250mila persone in quel di Brighton: e proprio a Brighton Fatboy Slim tornerà venerdì 22 luglio per celebrare il 20esimo anniversario di questo raduno passato decisamente alla storia. Sempre restando in Toscana, giovedì 2 giugno al Tinì Sound Garden di Cecina, in provincia di Livorno, va in scena 303, maratona di 12 ore da mezzogiorno a mezzanotte con Adiel, ANNA, Len Faki, Reinier Zonneveld (live) e Sara Mozzillo: in poche parole, techno ai massimi livelli e in tutte le sue declinazioni. A Riccione fari puntati sul Cocoricò, che mercoledì 1 giugno presenta Boris Brejcha e giovedì 2 una no-stop diurna con Marcel Dettmann, Michael Bibi e Seth Troxler; nel resto d’Italia si segnalano mercoledì 1 giugno Mambolosco al Kursaal di Lignano Sabbiadoro e Claptone al King’s di Jesolo; sempre mercoledì 1 al Sottomura di Ferrara on stage uno dei dj techno italiani più apprezzati al mondo, Marco Carola; il giorno dopo nella stessa location la prima tappa del tour estivo di Holi Dance Festival, il festival dei colori, che sabato 4 approda al Carroponte di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Giugno dà il via alla grande stagione dei festival, sia in Italia che in Europa. Complice il prefestivo di inizio mese, il calendario offre davvero tantissime alternative: in Italia Anticorpi a Perugia, Nameless a Lecco e The Island a Pantelleria (tutti dal 2 al 5), all’estero si può scegliere tra tutti i party di Ibiza, dove ogni sera ci sono almeno due se non tre alternative, la maratona di 72 ore al Berghain di Berlino (dal 4 al 7) e il festival World Club Dome al Deutsche Bank Park di Francoforte, dal 3 al 6). E tanto altro ancora.