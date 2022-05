Elisa in concerto all'Arena di Verona: la scaletta

Elisa, il concerto e la scaletta

approfondimento

Elisa, Back to The Future Tour 2022 è il primo progetto sostenibile

Dopo il successo del nuovo album, Ritorno Al Futuro/Back To The Future, uscito a febbraio, Elisa ha annunciato di essere la direttrice artistica dell'Heroes Festival 2022, per il quale avrebbe tenuto anche tre esclusivi concerti all'Arena di Verona, allestita per le tre serate a “Giardino della Musica”. Elisa è stata infatti scelta dall’ONU per la Campagna sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Si comincia questa sera, sabato 28, poi il 30 e il 31 maggio. Un'occasione per ascoltare, per la prima volta dal vivo, gli inediti del nuovo album, insieme al brano sanremese O forse sei tu e vecchi brani. Ecco quindi la possibile scaletta delle tre serate, fra nuovi brani e grandi successi.