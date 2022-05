Eric Clapton, annunciati i concerti in Italia

Il cantautore e chitarrista britannico, Eric Clapton , voce inconfondibile di Wonderful Tonight, ha condiviso un post sui suoi profili social ufficiali, in data mercoledì 25 maggio, per annunciare un ulteriore rinvio di alcune sue date in calendario, tra le quali figurano i tre appuntamenti italiani di Bologna e Milano . Il motivo dell’ulteriore rinvio? L’artista, da alcuni giorni in quarantena per aver contratto il Covid-19, non è ancora completamente guarito. Ecco quando saranno i nuovi appuntamenti di Clapton in Italia.

Eric Clapton, è ancora cambio di date per i concerti italiani

È con grande dispiacere che ieri, mercoledì 25 maggio, Eric Clapton ha annunciato sui social un ulteriore rinvio per alcune date in programma per il suo tour europeo. Il motivo sarebbe nuovamente la pandemia, anche se per questa volta non ha nulla a che vedere con le restrizioni statali circa la messa in onda di grandi eventi dal vivo. Pare infatti che il cantautore e musicista britannico, che ha reso noto di aver contratto il Covid-19 alcuni giorni fa, non sia ancora completamente guarito, con l’obbligo quindi di restare a casa. Sono quattro le date al momento ulteriormente riprogrammate da Eric Clapton, tra le quali figurano le tre italiane di Bologna e Milano che da maggio 2022, slittano al prossimo autunno con tre appuntamenti ad ottobre 2022. Ecco le nuove date live in Italia per il tour di Eric Clapton:

Domenica 9 ottobre 2022 – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena (potranno partecipare coloro che hanno acquistato i biglietti per le date del 20 maggio 2022, del 28 maggio 2021 e dell’8 giugno 2020)

Lunedì 10 ottobre 2022 – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena (potranno partecipare coloro che hanno acquistato i biglietti per la data del 21 maggio 2022)

Mercoledì 12 ottobre 2022 – Assago (MI), Mediolanum Forum (potranno partecipare coloro che hanno acquistato i biglietti per le date del 18 maggio 2022, del 26 maggio 2021 e del 6 giugno 2020).

Per quanto riguarda invece la quarta data di Clapton che ha subito di recente una riprogrammazione, si tratta dell’appuntamento con i fan dell’Hallenstadion di Zurigo, che si terrà ora il prossimo 7 ottobre 2022. Per chi volesse partecipare ai nuovi concerti italiani di Eric Clapton, al momento la vendita sui circuiti online e fisici di Ticketone e Vivaticket è attiva solamente per la data bolognese del 10 ottobre.