Eric Clapton positivo al Covid, rinviato il concerto di Milano

E' rinviato causa Covid il concerto di Eric Clapton in programma per il 18 maggio al Mediolanum Forum, a Milano. Il cantante e chitarrista è risultato positivo al Coronavirus poco dopo il secondo dei suoi due concerti alla Royal Albert Hall di Londra del 7 e 8 maggio.



Il suo staff medico ha spiegato che se dovesse riprendere a viaggiare e suonare troppo presto, potrebbe ritardare di molto il suo pieno recupero. Eric, sottolineano gli organizzatori del concerto, vuole anche evitare di passare l'infezione alla sua band, al gruppo di lavoro, agli staff dei promoter e, ovviamente, ai suoi fan. Ed è per questo che sono rimandati il concerto di Zurigo di domani e quello di Milano di mercoledì. Il tour dovrebbe ricominciare con i concerti a Bologna il 20 e 21 maggio: "I concerti slittati verranno riprogrammati entro i prossimi sei mesi e i biglietti acquistati rimarranno validi per le nuove date riprogrammate", assicurano dall'organizzazione.