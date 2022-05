Radio Italia Live 2022: cantanti, canzoni e scaletta del concerto

Dalle 20:15 Piazza del Duomo tornerà a ospitare i migliori cantanti italiani per il più grande evento musicale gratuito dal vivo della Penisola. Un ritorno dopo due anni di stop causa Covid. Lo spettacolo sarà visibile in diretta su Sky Uno e NOW. Anche on demand

Saranno 15 i cantanti che si alterneranno sul palco per un totale di 44 brani. Ad accompagnarli ci sarà la Mediterranean Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori. Ecco la lista degli artisti sul palco in rigoroso ordine alfabetico, in attesa di conoscere la scaletta.

L’evento sarà gratuito ma la presenza sarà contingentata. Non c’è alcuna possibilità di prenotare il proprio posto in piazza, per cui sarà importante recarsi con buon anticipo per non rischiare di rimanere fuori. Il servizio di metropolitana è potenziato negli orari ma a partire dalle 14 fino al termine del servizio le line M1 e M3 salteranno la fermata Duomo.

COME ASCOLTARLO IN RADIO E VEDERLO IN TV

leggi anche

Radio Italia Live 2022: cosa c'è da sapere sul concerto di Milano

Chi non dovesse riuscire ad andare in Piazza del Duomo potrà comunque seguire il concerto da casa. Per radio sulle frequenze di Radio Italia solomusicaitaliana, in televisione su Sky Uno, in streaming su NOW, in chiaro su TV8 e sul canale di Radio Italia Tv. Il concerto sarà oltre disponibile on demand sulla piattaforma Sky e su NOW.