Concerto Radio Italia Live 2022: l'orario e come vedere l'evento

Torna finalmente il più grande evento gratuito di musica live in Italia, "Radio Italia Live - Il Concerto" si svolgerà a Milano, in Piazza del Duomo, sabato 21 Maggio 2022, a partire dalle ore 20:10. E per tutti coloro che non potranno ritrovarsi in piazza, ecco come seguirlo

Radio Italia Live - Il Concerto si svolgerà a Milano, in Piazza del Duomo, sabato 21 Maggio 2022, a partire dalle ore 20:10. Organizzato da Radio Italia, è realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano e sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su "Hot Bird" 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), RADIO ITALIA TREND (canale 726 di Sky, 63 di tivùsat e gratuitamente su Samsung TV Plus e Rakuten TV) e in streaming audio/video su radioitalia.it. Sarà fruibile sulle app ufficiali per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Sarà come sempre un evento 100% social: vivrà sulle pagine social ufficiali di Radio Italia Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok. Hashtag ufficiale: #rilive



Radio Italia Live - Il Concerto sarà trasmesso in contemporanea su Sky Uno (canale 108) in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).



Sul profilo curatore di Radio Italia su Apple Music, è inoltre disponibile la playlist ufficiale “RADIO ITALIA LIVE IL CONCERTO”, con i brani dei protagonisti della serata.