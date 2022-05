Iniziati in Piazza Duomo i lavori per il palco di Radio Italia Live 2022

approfondimento

Radio Italia Live 2022: cosa c'è da sapere sul concerto di Milano

Sono stati proprio i curiosi che, passeggiando per la piazza del Duomo milanese, hanno scelto di condividere sui social le prime immagini del mega palco in fase di montaggio e realizzazione per Radio Italia Live 2022, il concerto che il prossimo sabato 21 maggio, farà tornare in piazza tutto il pubblico lombardo sulle note delle migliori hit di questa annata. Come accaduto per le edizioni passate, il palcoscenico per lo spettacolo condotto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, si trova esattamente al fianco del Museo del Novecento. Il pubblico dal vivo si ritaglierà invece un grande spazio nell’enorme piazza, da sotto il palco alle scale della bellissima cattedrale italiana. Annunciate da Radio Italia, in collaborazione con il Comune di Milano, anche alcune modifiche alla normale mobilità della piazza, con la stazione della Metro M1 di Piazza Duomo che sarà chiusa dalle ore 14 del 21 maggio, lasciando però a tutti i presenti la possibilità di raggiungere il sotto palco grazie alle vicine fermate di Cordusio, San Babila, Montenapoleone e Missori. Allo stesso modo, le linee metropolitane 1 e 3 chiuderanno più tardi, così come i trasporti pubblici predisposti fino alle ore 01.10 di domenica 22 maggio. Radio Italia Live 2022 è anche inclusività, con un’area riservata appositamente ai disabili sul sagrato del Duomo, alla quale accedere senza prenotazioni.