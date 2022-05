Concerto Vasco Rossi a Trento, sale l'attesa: il palco è alto 30 metri

Il palco di Vasco Live – Trento è spettacolare

Tra pezzi cult e uno spettacolo davvero iconico, chi è stato presente al Vasco Modena Park nel 2017, potrà ora rivivere le stesse emozioni. Vasco Live – Trento, in scena a Località San Vincenzo, il prossimo venerdì 20 maggio, ha tutta l’aria di essere uno show davvero spettacolare. A darne un’anticipazione della sua portata, non solo stampa e curiosi che hanno scattato e condiviso numerose foto social, ma anche lo stesso rocker di Zocca che ha mostrato a tutti le prime foto ufficiali del palco su cui canterà i suoi più grandi successi, ma anche gli inediti dell’ultimo disco Siamo qui, uscito il 12 novembre 2021. Un palco a cielo aperto e davvero enorme, con quasi 100 metri di lunghezza e 30 di altezza. “Sua Maestà il Palco è montato” ha scritto Vasco Rossi lo scorso 30 aprile sui social dove è sempre molto attivo e dove ha condiviso le fotografie del complesso palcoscenico che lo ospiterà venerdì 20 maggio. “Ci sono voluti 5 giorni per montarlo e ce ne vorranno 2/3 per smontarlo”. Il palco ha un altezza di 28 metri, molto simile a quella di un palazzo di 9 piani, una larghezza di 88/90 metri e una profondità di 26 metri. Il tutto, come se non bastasse, immerso tra l’assoluta bellezza delle montagne trentine che circondano San Vincenzo dove il Blasco assicura, “Noi tutti ci immergeremo per fare un evento strepitoso!”.