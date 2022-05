Matteo e Io, tra amore mentale e amore carnale c'è lo Scandalo: video

Scandalo è una canzone che parla d’amore. Non esclusivamente dell’amore a livello fisico ma anche di quello passionale e di quanto una relazione abbia necessità di avere entrambi questi lati per sopravvivere. L’aspetto carnale e l’aspetto mentale.

Parla della tenacia e della determinazione nel far vedere a tutti che non c’è nessuna vergogna nel mettere a nudo quello che si prova e i difetti che si pensano di avere.

Racconta di quell’alchimia talmente perfetta da causare scandalo negli occhi di chi lo guarda da fuori. Ho scritto questa canzone in qualche settimana e ho subito preso la decisione di portare questo progetto fino in fondo. È stato un brano che ho sentito dentro fin da subito e avevo la speranza che le persone potessero sentirsi parte di questo pezzo e riuscissero ad immedesimarsi all’interno di esso e nella franchezza delle parole. Sentirsi amati, sentirsi soffocare nel momento in cui la persona davanti a te ti guarda.



Sono molto legato a questo singolo e nonostante sia nato in poco tempo, è una canzone importante ed è stata impegnativa da scrivere. Più cerchi di andare a fondo dentro di te a cercare le parole, più diventato difficili da scrivere. È stato davvero inaspettato e non era una canzone inclusa nel progetto iniziale. Sarebbero dovuti uscire altri brani ma, come detto precedentemente, mi sono legato a questo brano nel momento esatto in cui l’ho scritto e di conseguenza è stata presa la decisione di pubblicarlo.



Per realizzare il videoclip di “Scandalo”, ho valutato davvero tante possibilità e soluzioni differenti. C’erano molte idee per poter rappresentare al meglio il messaggio che si voleva far passare con questo brano ma alla fine ho pensato che usare la genuinità per realizzare questo video sarebbe stata la soluzione più indicata.

Con questo video ho cercato di rappresentare i sentimenti dell’amore nella loro semplicità. Una dichiarazione aperta, il bisogno di far sapere quello che si prova dentro di se senza aver timore dei giudizi altrui. Nel video clip si possono notare i flash di camere fotografiche con cui volevo sottolineare il concetto della canzone stessa, ovvero l’invidia, lo stupore e lo scandalo di tutti coloro che stanno al di fuori di quella sensazione di simbiosi che solo una relazione perfettamente amalgamata può creare. L’invidia di chi guarda dall’esterno. I giudizi, le critiche e le parole dette senza conoscere quello che stanno vedendo. Non so se esita questa chimera che porta all’amore perfetto ma quell’universo parallelo che si crea nel preciso momento in cui due sguardi si incontrano e collido ci hanno detto che si chiama amore e io l’ho immaginato perfetto anche nella sua imperfezione. Non so ancora cosa mi riserverà il futuro, sicuramene lavorerò ad altri singoli. Ora sono concentrato a portare avanti questo progetto giorno per giorno per non perdermi nulla. Ci terrei a ringraziare tutti coloro che lavorano con me e tutte le persone che mi supportano ogni giorno.