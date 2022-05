Il significato del singolo Stefania di Kaslush Orchestra

Scritta in tempi non sospetti, quando ancora la guerra russa non attanagliava la nazione ucraina e con lei tutto l’Occidente, Stefania è una dedica del cantante della Kalush Orchestra, Oleh Psjuk, alla madre, in un inno d’amore e di ringraziamento per ciò che ha sempre fatto per lui, dimostrandogli amore, vicinanza e proteggendolo tra le sue braccia. Un significato intenso che, tra le sonorità più tipiche della musica ucraina e gli abiti originali della nazione, con cui la band si è presentata sul palco del Pala Olimpico di Torino, assume ora un significato ancora più simbolico a rappresentanza non solo di una madre ucraina, ma di tutte le donne impegnate tra esodo dei rifugiati e guerra. “Anche se la canzone non contiene riferimenti alla guerra, molte persone hanno iniziato ad associarla alla madre Ucraina” ha raccontato il rapper Oleh Psjuk dopo la vittoria ad ESC 2022, aggiungendo come la gente di tutta Europa abbia cominciato ad interpretare Stefania come un vero inno per una rinascita di madre Ucraina. “Stefania è ora l’inno della nostra guerra, vorrei che diventasse l’inno della nostra vittoria” ha concluso il cantante ucraino. A colpire però il pubblico di tutto il mondo, il videoclip ufficiale della canzone, condiviso poco meno di ventiquattro ore fa e già in cima alle tendenze di musica della piattaforma. Stefania è infatti stato girato dai componenti di Kalush Orchestra, Oleh Psjuk, Ihor Didenčuk e MC KylymMen, tra le rovine di Borodyanka, Gostomel, Bucha e Irpin, alcune tra le città ucraine più colpite dal conflitto putiniano.