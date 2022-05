È disponibile su tutti i digital store Nel Mio sogno il nuovo singolo della cantautrice violinista H.E.R.; il brano vede la preziosa collaborazione di due straordinari chitarristi/producer Giorgio Baldi & Lele Spedicato dei Negramaro; prodotta dalla Joseba Publishing con la direzione artistica di Gianni Testa e con la collaborazione di Giovanni La Tosa.



“Il sogno è l'istanza identitaria primaria! Sentirsi legittimati nella natura con la consapevolezza di rappresentare il bene e il male è una grande conquista", commenta l'artista parlando anche del suo vissuto personale e non dimenticando mai il valore dell'inclusività. E aggiunge che “scolpire se stessi con il coraggio di essere è la mia più grande lezione di vita". Il brano è stato concepito nel 2014 e ha vissuto molte fasi di scrittura arrivando alla stesura definitiva grazie allo scambio con gli altri due artisti. La canzone è sapientemente rappresentata dal videoclip del digital designers, motion & videomaker Cristiano Quagliozzi che vede come protagonista una coraggiosa famelica bambina alla ricerca della sua "gioia animale" imbattendosi però con le avversità più mostruose del mondo che, malgrado tutto, la farà ritrovare con sé stessa. Nel mio sogno ha vinto nell'aprile 2022 il contest Promuovi la tua musica.